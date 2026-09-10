छत्तीसगढ़: सफाई के दौरान एके-47 से अचानक चली दो गोलियां, सीआईएसएफ प्रधान आरक्षक की मौत

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जानकारी के मुताबिक, 9 सितंबर को बचेली स्थित सीआईएसएफ कैंप के 10-11 ए कैंप के पोटाकेबिन क्रमांक-3 में प्रधान आरक्षक दत्तात्राया, निवासी अहिल्यानगर, महाराष्ट्र, अपनी एके-47 राइफल (बट नंबर 405) की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान राइफल से अचानक दो राउंड फायर हो गए। इनमें से एक गोली प्रधान आरक्षक को लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए अपोलो अस्पताल, बचेली ले जाया गया। चिकित्सकों ने उनका उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उनकी जान नहीं बच सकी और इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का शव अपोलो अस्पताल, एनएमडीसी बचेली की मर्च्यूरी में रखा गया था। इसके बाद आगे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल दंतेवाड़ा भेजा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन भी बचेली पहुंच गए।घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल का FSL टीम से निरीक्षण कराया जाएगा। घटना किन परिस्थितियों में हुई और राइफल से अचानक फायर होने की वजह क्या थी, इसका स्पष्ट पता FSL जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।