जबरा फैन: फसल बेचकर बनवाई सूर्यकुमार की प्रतिमा, क्रिकेटर से मिलने मुंबई पहुंचा किसान

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के किसान ने अपनी फसल बेचकर मिले पैसों से भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव की चार क्विंटल वजनी आदमकद प्रतिमा बनवाई और उसे लेकर पिकअप वाहन से 1300 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके मुंबई पहुंच गया। गुंडरदेही ब्लॉक के देवगहन गांव निवासी लोकेंद्र कुमार साहू ने 14 सितंबर को सूर्यकुमार यादव के जन्मदिन पर उन्हें यह विशेष तोहफा सौंपा। क्रिकेटर ने अपने आवास पर किसान से भेंट की और उनके इस असाधारण लगाव तथा सम्मान के लिए आभार प्रकट किया।लोकेंद्र साहू ने अपनी कृषि आय से लगभग दो लाख रुपये जुटाकर इस विशाल सीमेंट प्रतिमा का निर्माण कराया। इस चार क्विंटल की प्रतिमा को तैयार करने में बालोद के स्थानीय मूर्तिकार नरेंद्र देवांगन और मध्य प्रदेश के अमरकंटक निवासी जयपाल ठाकुर ने अपना योगदान दिया। 13 सितंबर को लोकेंद्र प्रतिमा को पिकअप में सुरक्षित लादकर मुंबई के लिए निकले थे। 14 सितंबर को मुंबई पहुंचने के बाद दिनभर पता तलाशने के बाद वह शाम को क्रिकेटर के आवास के सामने पहुंचे। लगभग दो घंटे तक बाहर खड़े रहने के बाद सूर्यकुमार यादव ने अपने कर्मचारी के माध्यम से लोकेंद्र को भीतर बुलवाया और उनसे बातचीत की।मुलाकात के समय सूर्यकुमार यादव ने प्रतिमा की बनावट, ऊंचाई और चेहरे की बनावट की खूब प्रशंसा की। उन्होंने इस पल का वीडियो अपने सोशल मीडिया खाते पर भी साझा किया। लोकेंद्र ने बताया कि वह एशिया कप के दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए अपनी मैच फीस दान करने के सूर्यकुमार के निर्णय से बहुत प्रभावित हुए थे। इसी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर उन्होंने क्रिकेटर की प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया था। सूर्यकुमार ने जल्द ही छत्तीसगढ़ आकर उनके परिवार से मिलने का आश्वासन दिया।लोकेंद्र साहू का क्रिकेट से नाता लगभग 25 वर्ष पुराना है, जब वह क्रिकेटर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने अपने गांव देवगहन स्थित खेत में कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमले, पुलवामा, गलवान घाटी और छत्तीसगढ़ के नक्सली हमलों में शहीद हुए 18 जवानों की आदमकद प्रतिमाएं अपने निजी खर्च से स्थापित कराई हैं। इन प्रतिमाओं के निर्माण पर उन्होंने लगभग 10 लाख रुपये व्यय किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा भी स्थापित की है। लोकेंद्र चाहते हैं कि इन शहीद जवानों की प्रतिमाओं का लोकार्पण किसी भारतीय क्रिकेटर के हाथों हो। उन्होंने सूर्यकुमार से अपने गांव आकर इन प्रतिमाओं का लोकार्पण करने का आग्रह किया है।