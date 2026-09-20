50 रुपये का लालच, फिर सुनसान जगह...: दो नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, 17 सितंबर को दर्ज शिकायत में पीड़ित बच्चियों की नानी ने बताया कि आरोपी ने दोनों बच्चियों को 50 रुपये देने का लालच दिया। आरोप है कि उसने बच्चियों को किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी भी दी और बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी दोनों बच्चियों को साइकिल के कैरियर पर गमछे से बांधकर सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उनके साथ दुष्कर्म किया।मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। एसपी किरण गंगाराम चव्हाण के निर्देशन और गुंडरदेही थाना प्रभारी रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश और घेराबंदी की। लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी ललित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।