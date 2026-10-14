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Mokama: From fear and muscle power to good governance? JD(U) lists development works
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डर और बाहुबल से सुशासन तक मोकामा? जेडीयू ने गिनाए विकास के काम
बिहार की सियासत में मोकामा की पहचान लंबे समय तक डर, दबदबे और बाहुबल की चर्चाओं से जुड़ी रही है। लेकिन अब इसी पहचान को बदलने का दावा जेडीयू कर रही है। जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोकामा में सुशासन, कानून के राज और विकास को लेकर किए गए प्रयासों का जिक्र किया है। उन्होंने सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को मोकामा की बदलती तस्वीर का आधार बताया। साथ ही, पुरानी व्यवस्था की वापसी चाहने वालों पर भी निशाना साधा। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई मोकामा की पहचान बदल रही है? और विकास व कानून-व्यवस्था को लेकर जेडीयू का दावा कितना अहम है? आइए, जानते हैं नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा।
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