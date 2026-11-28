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Bihar News Today Live: बिहार ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 28 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 28 Nov 2026 08:00 AM IST
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खास बातें
Bihar Breaking News Today Live - Read latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, बिहार की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन
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लाइव अपडेट
07:34 AM, 28-Nov-2026
बिहार: सोनू सूद अंकल, मुझे बचा लो...' डेढ़ करोड़ के इलाज के लिए दर-दर भटक रही मासूम की मां, अब अभिनेता से आसदुर्लभ आनुवंशिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप-3ए से पीड़ित नेहा मांझी की मां ने अभिनेता सोनू सूद से मदद की गुहार लगाई है। इलाज के लिए महंगे इंजेक्शन की जरूरत बताई जा रही है, जिसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार बेटी के इलाज के लिए मदद की आस लगाए है। और पढ़ें
06:24 AM, 28-Nov-2026
बिहार: कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे कैसे समझेंगे संविधान? 184 पन्नों की इस किताब में मिलेगी आसान जानकारीBihar News: बच्चों को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से परिचित कराने के लिए एक नई शैक्षणिक पहल की गई है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी में जागरूक नागरिक बनने की समझ विकसित करना है। यह प्रयास स्कूलों में किताबी पढ़ाई के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों, जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक सोच को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और पढ़ें
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06:12 AM, 28-Nov-2026