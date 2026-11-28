बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर जब परिसीमन हुआ था, तब भी क्षेत्रों की संख्या का आंकड़ा हिला था और उसके पहले भी। 1951 के मुकाबले 1957 में बिहार विधानसभा की सीटें घट गई थीं। 1962 में संख्या 318 पर आई तो 1971 की जनगणना के आधार पर हुए परिसीमन तक यही रही। 1975 के चुनाव में 324 सीटें निर्धारित हुईं तो यह 2000 के चुनाव तक रहीं। लेकिन, इस साल जब बिहार से टूटकर झारखंड अलग गठित हुआ तो यहां विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 243 पर आ गई।



यही संख्या अब भी है। इसमें 50 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने पर संख्या 364.5 होती है और विधेयक के फॉर्मूले के तहत इसके बाद के पूर्णांक 365 की अनुमानित संख्या नए परिसीमन के तहत होगी। बिहार में अभी 243 सीटें हैं और बहुमत साबित करने का जादुई आंकड़ा 122 है। परिसीमन लागू होता है तो 122 नए विधानसभा क्षेत्र होंगे, यानी 2025 में जो जादुई आंकड़ा था, उतने नए विधायक 2030 में चुनकर आएंगे। उस स्थिति में बहुमत का जादुई आंकड़ा 183 हो जाएगा।



महिला आरक्षण के मामले में बिहार सबसे आगे

परिसीमन विधेयक 2026 की खास बात यह है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले तक 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाना है। परिसीमन लागू हुआ और उसमें महिला आरक्षण का यह फॉर्मूला भी, तो बिहार से 60 सांसद चुने जाएंगे, जिनमें 20 महिलाएं पक्के तौर पर होंगी। इसी तरह 365 विधायकों में 120-121 महिलाएं पक्के तौर पर होंगी। बिहार के नगर निकायों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू है। इस मामले में बिहार पहले ही बहुत आगे है। मतलब, महिलाओं को इस स्तर पर आरक्षण और उसके लाभ का अनुभव है। 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो बिहार सबसे सहजता से इसे स्वीकार करेगा।