{"_id":"6ab8aff324b780a8cb0e9921","slug":"deoria-dm-inspected-waterlogged-areas-late-at-night-and-issued-instructions-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रात में निरीक्षण: बारिश के बीच डीएम मधुसूदन हुल्गी निकले बाहर, प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरान- दिए निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दृष्टिगत डीएम मधुसूदन हुल्गी ने शनिवार देर रात करीब नौ बजे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जलभराव, जल निकासी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम कचहरी से निकलकर सुभाष चौक, हनुमान मंदिर रोड, सूरज मल्टीप्लेक्स के सामने स्थित सीसी रोड होते हुए कतरारी चौराहे तक पहुंचे और विभिन्न स्थानों पर जलभराव की स्थिति का मौके पर निरीक्षण किया। विज्ञापन

इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जल निकासी की व्यवस्था की जानकारी ली तथा जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल पानी की निकासी के लिए तात्कालिक व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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इसके उपरांत जिलाधिकारी महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज स्थित ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। उन्होंने परिसर में जलभराव, पानी की निकासी तथा मरीजों के इलाज एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पताल परिसर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और मरीजों एवं उनके तीमारदारों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए।

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जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत सभी अधिकारी अलर्ट, सजग और तत्पर रहें। अधिकारी क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी आमजन के लिए किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां कहीं भी जलभराव, आवागमन अथवा विद्युत आपूर्ति बाधित होने की सूचना मिले, वहां तत्काल कार्रवाई करते हुए व्यवस्थाएं सुचारु कराई जाएं।

उन्होंने नालियों एवं जल निकासी के मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने तथा आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का उपयोग कर जल निकासी कराने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए वर्षा के दौरान सतत निगरानी बनाए रखने को कहा।