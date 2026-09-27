रात में निरीक्षण: बारिश के बीच डीएम मधुसूदन हुल्गी निकले बाहर, प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरान- दिए निर्देश
लगातार मूसलाधार बारिश के बीच डीएम मधुसूदन हुल्गी ने शनिवार देर रात करीब 9 बजे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। कचहरी से निकलकर सुभाष चौक, हनुमान मंदिर रोड, सूरज मल्टीप्लेक्स के सामने सीसी रोड होते हुए कतरारी चौराहे तक जलभराव का जायजा लिया। इसके बाद महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर जल निकासी और मरीजों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
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लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के दृष्टिगत डीएम मधुसूदन हुल्गी ने शनिवार देर रात करीब नौ बजे शहर के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर जलभराव, जल निकासी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम कचहरी से निकलकर सुभाष चौक, हनुमान मंदिर रोड, सूरज मल्टीप्लेक्स के सामने स्थित सीसी रोड होते हुए कतरारी चौराहे तक पहुंचे और विभिन्न स्थानों पर जलभराव की स्थिति का मौके पर निरीक्षण किया।