Deoria News: एक ही रात तीन ज्वेलरी दुकानों में चोरी, डेढ़ किलो चांदी और 200 ग्राम सोना ले गए

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सोहनरिया गांव निवासी सुखदेव वर्मा की महुआपाटन बाजार में अंकुर ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। शुक्रवार की शाम वह दुकान बंद कर घर चले गए। देर रात चोर शटर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और हजारों रुपये के आभूषण चोरी कर लिए। भारी होने के कारण चोर तिजोरी नहीं उठा सके।बगल में राहुल वर्मा की ज्वेलरी की दुकान का भी शटर तोड़कर चोर अंदर रखी अलमारी उठा ले गए। दुकानदार के अनुसार, उसमें करीब डेढ़ किलो चांदी, 200 ग्राम सोने के आभूषण और 35 हजार रुपये रखे थे।वहीं बाबूपट्टी गांव निवासी पीयूष की पीयूष ज्वेलर्स में भी चोरों ने ताला तोड़कर घुसने की कोशिश की। आहट सुनकर आसपास के लोग जाग गए और शोर मचाने लगे। इसके बाद चोर भाग निकले।सूचना पर थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ चोरी गई अलमारी की तलाश की गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि पुलिस टीम गठित कर जल्द घटना का पर्दाफाश और चोरी गए सामान की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है।