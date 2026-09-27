Deoria News: फ्लिपकार्ट कार्यालय का ताला तोड़कर 2.25 लाख चोरी

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फ्लिपकार्ट के हब इंचार्ज अमित कुमार सिंह के अनुसार, शुक्रवार की रात कार्यालय बंद कर कर्मचारी घर चले गए थे। रात करीब 2:15 बजे चोर कार्यालय में दाखिल हुए और सीसीटीवी का स्विच बंद कर दिया। दराज का लॉक तोड़कर 2,25,730 रुपये ले गए। सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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गौरी बाजार। हाटा रोड स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय का ताला तोड़कर चोर दराज में रखे 2.25 लाख रुपये से अधिक नकदी चोरी कर ले गए। शनिवार की सुबह ट्रक चालक ने कार्यालय का ताला टूटा देखा तो हब इंचार्ज को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी।