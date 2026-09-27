Deoria News: बारिश में गिरा रोजगार सेवक का मकान, सामान मलबे में दबा

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क्षेत्र में तीन दिन से रुक-रुककर बारिश हो रही है। लगातार बारिश के कारण मिट्टी का पुराना मकान कमजोर हो गया था। शनिवार को गांव के रोजगार सेवक कमल मिश्र का अचानक मकान भरभराकर गिर पड़ा। संयोग ठीक रहा कि मकान गिरने से कुछ समय पहले ही परिवार के लोग बाहर निकल गए थे। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया और परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ। मकान गिरने के बाद परिवार के सामने रहने और गृहस्थी का सामान सुरक्षित करने की समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके का निरीक्षण कराकर क्षति का आकलन कराने और पीड़ित परिवार को नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने बताया कि क्षति का आकलन कराया जाएगा। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।