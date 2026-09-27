Deoria News: महिला को सर्प ने डसा, मेडिकल कॉलेज रेफर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 27 Sep 2026 12:57 AM IST
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खामपार। स्थानीय बाजार स्थित अनुसूचित बस्ती में एक महिला को शनिवार की शाम को सर्प ने डस लिया। महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें आनन-फानन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) भाटपाररानी लेकर पहुंचे।
महिला की पहचान 37 वर्षीय गुड़िया कुमारी पत्नी शंभू प्रसाद के रूप में हुई। पीएचसी में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर देवरिया रवाना हो गए। जहां इलाज चल रहा है। संवाद
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महिला की पहचान 37 वर्षीय गुड़िया कुमारी पत्नी शंभू प्रसाद के रूप में हुई। पीएचसी में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज, देवरिया रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर देवरिया रवाना हो गए। जहां इलाज चल रहा है। संवाद
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