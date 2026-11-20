बरेली: चौबारी मेले के चलते शहर में चार दिन बदली रहेगी यातायात व्यवस्था, जानें डायवर्जन रूट
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Fri, 20 Nov 2026 08:30 PM IST
सार
चौबारी मेले के मद्देनजर बरेली में 22 से 25 नवंबर तक भारी वाहनों और रोडवेज बसों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस ने बरेली-बदायूं रोड पर जाने से बचने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की अपील की है।
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विस्तार
बरेली में चौबारी मेले को लेकर यातायात पुलिस ने चार दिनों तक भारी वाहनों और रोडवेज बसों के लिए डायवर्जन लागू किया है। यह व्यवस्था 22 नवंबर की सुबह आठ से 25 नवंबर की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।
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एसपी यातायात अकमल खान ने बताया कि मेले के दौरान बदायूं से आने वाले भारी वाहन भमोरा, देवचरा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी, फरीदपुर और बड़ा बाइपास होते हुए बरेली आएंगे। बदायूं से लखनऊ, शाहजहांपुर और पीलीभीत की ओर जाने वाले वाहन भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करेंगे।
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लखनऊ, शाहजहांपुर, पीलीभीत और नैनीताल की ओर से बदायूं जाने वाले भारी वाहन भी इसी मार्ग से गुजारे जाएंगे। दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर से बदायूं जाने वाले भारी वाहनों को झुमका तिराहा से बड़ा बाइपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज, देवचरा और भमोरा होकर गुजारा जाएगा। लखनऊ और शाहजहांपुर से दिल्ली, रामपुर व मुरादाबाद जाने वाले वाहन फतेहगंज पूर्वी, बड़ा बाइपास, विलयधाम, बिल्वा और झुमका तिराहा होकर जाएंगे।
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यहां भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी प्रतिबंधित
देवचरा से कोई भारी वाहन या रोडवेज बस रामगंगा चौबारी मेले की ओर नहीं जा सकेगी। इसी तरह चौपुला और बुखारा मोड़ से भी भारी वाहनों व रोडवेज बसों को मेले की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।
एसपी यातायात मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान मेले की वजह से चौबारी और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। ऐसे में यातायात पुलिस ने लोगों से आह्वान किया है कि 22 से 25 नवंबर तक बरेली-बदायूं रोड की ओर जाने से बचें। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का प्रयास करें।
देवचरा से कोई भारी वाहन या रोडवेज बस रामगंगा चौबारी मेले की ओर नहीं जा सकेगी। इसी तरह चौपुला और बुखारा मोड़ से भी भारी वाहनों व रोडवेज बसों को मेले की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी।
एसपी यातायात मोहम्मद अकमल खान ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान मेले की वजह से चौबारी और आसपास के इलाके में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। ऐसे में यातायात पुलिस ने लोगों से आह्वान किया है कि 22 से 25 नवंबर तक बरेली-बदायूं रोड की ओर जाने से बचें। वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का प्रयास करें।