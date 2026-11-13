Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Baghpat: Village head’s brother beaten to death; incident stems from a dispute over the felling of a tree

बागपत: प्रधान के भाई की पीटकर हत्या, पेड़ काटने के विवाद में वारदात, सगे चाचा और दो चचेरे भाइयों पर आरोप

Fri, 13 Nov 2026 06:39 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 13 Nov 2026 06:39 PM IST
सार

हलालपुर ग्राम प्रधान सुधीर खोखर के भाई संजीव की मौत हो गई। सुधीर ने पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शरीर पर चोट का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। 

विज्ञापन
Baghpat: Village head’s brother beaten to death; incident stems from a dispute over the felling of a tree
संजीव की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

छपरौली स्थित हलालपुर गांव के प्रधान सुधीर के छोटे भाई संजीव (50) की बुग्गी के खलवों से पीटकर हत्या कर दी गई। उन्हें बचाने आए प्रधान सुधीर और उनके छोटे भाई राजीव के साथ भी मारपीट की गई। प्रधान सुधीर ने सगे चाचा सेवानिवृत्त एएसआई उदयराज और उनके बेटे सिपाही सन्नी व आर्यन पर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 
विज्ञापन

 
Trending Videos

प्रधान सुधीर खोखर ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह अपने भाई राजीव के साथ ईंट भट्ठे पर पहुंचे तो वहां पर सगे चाचा उदयराज ने अपने बेटे सन्नी और आर्यन उर्फ पोलू के साथ गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़ी कर रखी थी। वहां खड़े लिपस्टिक के पेड़ तोड़ रहे थे। उन्होंने पेड़ तोड़ने का विरोध किया तो तीनों ने कार्यालय में घुसकर गाली-गलौज की। तभी छोटा भाई संजीव भी वहां आ गया, जिसने गाली-गलौज का विरोध किया तो तीनों ने बुग्गी के खलवों से तीनों पर हमला कर दिया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

खलवे के कई वार होने से संजीव घायल होकर जमीन पर गिर गया। संजीव के मुंह से खून आने पर छपरौली सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि चाचा उदयराज दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त एएसआई है और सन्नी यूपी पुलिस में सिपाही है।
 
विज्ञापन

इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि प्रथमदृष्टया जांच में मृतक संजीव के शरीर पर कोई खुली चोट नहीं मिली है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उसमें मौत होने का कारण स्पष्ट होगा, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है।

ये भी देखें...
अंकुश हत्याकांड का खुलासा: बहन को पीटने पर जीजा का गिरेबान पकड़ा, रंजिश में रच दी हत्या की साजिश, दो गिरफ्तार
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed