अंकुश हत्याकांड का खुलासा: बहन को पीटने पर जीजा का गिरेबान पकड़ा, रंजिश में रच दी हत्या की साजिश, दो गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, पत्नी और उसके मायके वालों से विवाद होने पर बदला लेने के लिए पत्नी के भाई अंकुश की हत्या की साजिश रची। इस मामले में मुख्य आरोपी आकाश और उसका साथी रविकांत उर्फ रवि पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। विज्ञापन आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के कस्बा बनत में भैयादूज पर बहन के घर आए छात्र अंकुश (22) की पीटकर हत्या करने के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की बहन का पति अरुण और ससुर संजीव हैं।

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मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के मोहल्ला कमल नगर कूकड़ा मंडी निवासी अंकुश बुधवार को भैयादूज पर अपनी बहन मनीषा के यहां कस्बा बनत के मोहल्ला गांधीनगर में आया था। देर शाम को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता मदनपाल की तरफ से अपने दामाद अरुण, उसके भाई आकाश, उसके पिता संजीव, रविकांत समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को दो आरोपी संजीव व उसके पुत्र अरुण को गिरफ्तार कर लिया।



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एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि अरुण की शादी वर्ष 2022 में मनीषा से हुई थी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर मनीषा अपनी बुआ के यहां चली गई थी। इससे नाराज होकर अरुण ने मनीषा की पिटाई कर दी थी। इस दौरान मनीषा के भाई अंकुश ने अरुण का गिरेबान पकड़ लिया था। इस विवाद के चलते मनीषा ने अरुण के साथ जाने से मना कर दिया था। अरुण अपने दोनों बच्चों को लेकर बनत लौट आया था।



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30 अगस्त को परिवार के लोगों के समझाने पर अरुण दोबारा मनीषा को लेने कूकड़ा मंडी पहुंचा। वहां मनीषा ने परिवार के सामने अरुण से गलती स्वीकार कराई, जिसके बाद वह उसके साथ आ गई थी। इस विवाद के बाद से अरुण का छोटा भाई आकाश नाराज था। उसने मनीषा के मायके पक्ष के लोगों से बदला लेने के लिए मारने की धमकी दी थी। इस विवाद के बाद दोनों परिवारों के बीच आपसी मेलजोल लगभग समाप्त हो गया था।

