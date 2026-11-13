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अंकुश हत्याकांड का खुलासा: बहन को पीटने पर जीजा का गिरेबान पकड़ा, रंजिश में रच दी हत्या की साजिश, दो गिरफ्तार

Fri, 13 Nov 2026 06:11 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 13 Nov 2026 06:11 PM IST
सार

Shamli News: मुजफ्फरनगर निवासी अंकुश भाईदूज पर अपनी बहन से मिलने शामली के बनत आया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने उसके जीजा अरुण और ससुर संजीव को पकड़कर खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी आकाश और रविकांत उर्फ रवि फरार हैं। 

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Ankush murder case solved: Man grabbed his brother-in-law by the collar for beating his sister
गिरफ्तार आरोपी और अंकुश की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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आदर्श मंडी थानाक्षेत्र के कस्बा बनत में भैयादूज पर बहन के घर आए छात्र अंकुश (22) की पीटकर हत्या करने के आरोप में पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की बहन का पति अरुण और ससुर संजीव हैं।
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पुलिस के अनुसार, पत्नी और उसके मायके वालों से विवाद होने पर बदला लेने के लिए पत्नी के भाई अंकुश की हत्या की साजिश रची। इस मामले में मुख्य आरोपी आकाश और उसका साथी रविकांत उर्फ रवि पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके हैं। 
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मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के मोहल्ला कमल नगर कूकड़ा मंडी निवासी अंकुश बुधवार को भैयादूज पर अपनी बहन मनीषा के यहां कस्बा बनत के मोहल्ला गांधीनगर में आया था। देर शाम को उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के पिता मदनपाल की तरफ से अपने दामाद अरुण, उसके भाई आकाश, उसके पिता संजीव, रविकांत समेत अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शुक्रवार को दो आरोपी संजीव व उसके पुत्र अरुण को गिरफ्तार कर लिया।
 
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एसपी एनपी सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में सामने आया कि अरुण की शादी वर्ष 2022 में मनीषा से हुई थी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर मनीषा अपनी बुआ के यहां चली गई थी। इससे नाराज होकर अरुण ने मनीषा की पिटाई कर दी थी। इस दौरान मनीषा के भाई अंकुश ने अरुण का गिरेबान पकड़ लिया था। इस विवाद के चलते मनीषा ने अरुण के साथ जाने से मना कर दिया था। अरुण अपने दोनों बच्चों को लेकर बनत लौट आया था।
 
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30 अगस्त को परिवार के लोगों के समझाने पर अरुण दोबारा मनीषा को लेने कूकड़ा मंडी पहुंचा। वहां मनीषा ने परिवार के सामने अरुण से गलती स्वीकार कराई, जिसके बाद वह उसके साथ आ गई थी। इस विवाद के बाद से अरुण का छोटा भाई आकाश नाराज था। उसने मनीषा के मायके पक्ष के लोगों से बदला लेने के लिए मारने की धमकी दी थी। इस विवाद के बाद दोनों परिवारों के बीच आपसी मेलजोल लगभग समाप्त हो गया था।
 

एसपी के मुताबिक, बुधवार को अंकुश बहन मनीषा के पास आया था। आकाश ने अपने भाई अरुण को फोन कर अंकुश को गांव कंडेला स्थित उसकी मिनी ट्रांसपोर्ट की दुकान पर लाने के लिए कहा। इसके बाद आकाश अपने साथी रविकांत उर्फ रवि के साथ अंकुश को लेकर दुकान पर पहुंचा। अरुण ने अंकुश को आकाश के साथ जाने दिया। कुछ समय बाद अरुण और उसके पिता ने फोन कर अंकुश के बारे में जानकारी की तो उन्हें बताया गया कि वे दावत कर रहे हैं और कुछ देर में आएंगे। 
 

शाम करीब छह बजे आकाश और रविकांत अंकुश को उसकी ही बाइक पर लेकर पहुंचे थे और उसे घायल और बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़कर भाग गए थे। अस्पताल में उपचार के दौरान अंकुश की मौत हो गई। एसपी ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी आकाश व रविकांत की तलाश में पुलिस टीमें लगी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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