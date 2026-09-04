सीजीएचएस : कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी को 15 दिनों में मिलेगी मंजूरी, लाभार्थियों को मिलेगी त्वरित राहत

15 कार्य दिवसों में होगा मामले का निस्तारण



नई व्यवस्था के तहत सभी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 कार्य दिवसों के भीतर मामले पर निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय तकनीकी समिति में अपर निदेशक की अध्यक्षता में तीन सदस्य होंगे। इसमें दो जीडीएमओ शामिल होंगे जिनके पास चिकित्सा या सर्जरी में योग्यता या अनुभव हो। सीजीएचएस, प्रयागराज में अपर निदेशक की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है। अपर निदेशक अपनी वित्तीय शक्तियों के तहत सूचीबद्ध मामलों में निर्धारित धनराशि की स्वीकृति दे सकेंगे। समिति के समक्ष सभी आवश्यक चिकित्सा, प्रशासनिक और वित्तीय रिकॉर्ड रखे जाएंगे। दस्तावेज में कमी होने पर तीन कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा।



पहले महीनों करना पड़ता था इंतजार



नई व्यवस्था लागू होने से पहले स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भेजा जाता था। वहां देश भर से मामले आते थे और जब 40 से 50 मामले इकट्ठा हो जाते थे तो कमेटी की बैठक होती थी। ऐसे में आवेदकों को स्वीकृति के लिए तीन से चार माह तक इंतजार करना पड़ता था लेकिन अब 15 दिनों में स्वीकृति मिल जाएगी।