फोटोग्राफर की हत्या का खुलासा  : बेरोजगार कहकर उड़ाता था मजाक, दोस्त ने ही उतार दिया मौत के घाट

धूमनगंज क्षेत्र के हरवारा स्थित अंबर अपार्टमेंट में रहने वाले फोटोग्राफर आलोक गुप्ता की हत्या का खुलासा पुलिस ने बृहस्पतिवार को कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके दोस्त समेत तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मृतक से उधार लिए रुपये और उसके बेरोजगार कहकर मजाक उड़ाने से नाराज दोस्त ने दो लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी।

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पूछताछ में मुख्य आरोपी शुभम तिवारी ने पुलिस को बताया कि आलोक उसका दोस्त था। शादियों में फोटोग्राफी करके अच्छी कमाई करता था। शुभम ने उससे काफी रुपये उधार ले रखे थे। उसने पुलिस को बताया कि आलोक उसे बेरोजगार और अपना नौकर कहकर मजाक उड़ाता था। इसी खुन्नस में शुभम तिवारी ने अपने साथी शुभम यादव और अंकुश यादव के साथ मिलकर आलोक की हत्या की योजना बनाई।पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को आलोक के फ्लैट में ही उसे पहले गोली मारी गई। चिल्लाने पर आरोपियों ने उसका मुंह और गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को नीले बैग में भरकर कार से रीवा ले जाकर फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर की अवैध पिस्टल, खोखा कारतूस, चार मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद की है। गिरफ्तारी टीम को अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था की ओर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है।