Prayagraj : पुलिस की नाक पर सवाल, नशा सूंघ पा रही न बारूद, खुफिया तंत्र भी कटघरे में
अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाके के बाद अब जिले में खतरनाक नशा फैक्टरी चलने का खुलासा हुआ है। चौकाने वाली बात ये है कि आला पुलिस अफसरों की भरमार वाले जिले में दूसरे राज्य की पुलिस ने यहां आकर करोड़ों की ड्रग फैक्टरी पकड़ी है।
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अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाके के बाद अब जिले में खतरनाक नशा फैक्टरी चलने का खुलासा हुआ है। चौकाने वाली बात ये है कि आला पुलिस अफसरों की भरमार वाले जिले में दूसरे राज्य की पुलिस ने यहां आकर करोड़ों की ड्रग फैक्टरी पकड़ी है। जिले की जनता पुलिस की नाक पर सवाल उठा रही है कि ये नशा सूंघ पा रही है न बारूद। पुलिस की साख दांव तो दांव पर लगी ही है, जिले में नशे के कारोबार पर नजर रखने वाला खुफिया तंत्र भी कटघरे में है। ये निगरानी तंत्र की नाकामी है या अरबों के अवैध कारोबार की जानबूझकर अनदेखी है।