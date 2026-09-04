Prayagraj : किसान का क्षत-विक्षत मिला शव, बाहर से बंद था मकान का दरवाजा

पुरानी मारपीट से गहराया हत्या का शक



बलिराम की भयाहू लक्ष्मीना और भतीजियों काजल, आंचल व अर्चना ने बताया कि 28 अप्रैल को रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने बलिराम के साथ मारपीट की थी। मामले में तहरीर भी दी गई थी। बाद में ग्रामीणों के समझाने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। बलिराम तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके दो छोटे भाई ननकऊ और लुख्खुर यादव हैं। लुख्खुर अविवाहित हैं और ननकऊ के साथ रहते हैं। बलिराम की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार बलिराम के चेहरे और गुप्तांग पर सूजन व चोट के निशान भी थे।

सरायइनायत थाना क्षेत्र के हबूसामोड़ स्थित एक अस्पताल में हर्निया का ऑपरेशन के बाद इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में तोड़फोड़ कर जीटी रोड पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर जबरन शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया और रोडवेज बस सहित कई वाहनों के शीशे टूट गए।क्षेत्र के डोडापुर गांव निवासी रमाशंकर भारतीय उर्फ पप्पू (35) मजदूरी करता था। बीते 29 अगस्त को पेट दर्द की शिकायत पर हबूसामोड़ स्थित तेजस हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड में भर्ती हुआ था। परीक्षण के बाद डॉक्टरों ने हर्निया होना बताया और दो दिन पहले ऑपरेशन किया गया था। बृहस्पतिवार को करीब तीन बजे इलाज के दौरान रामशंकर की मौत हो गई तो परिजन आक्रोशित हो गए। एसीपी थरवई अजेंद्र यादव का कहना है कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।