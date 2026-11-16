बड़ी खबरें: मथुरा से भाजपा का बड़ा संदेश, आगरा में पकड़े 27 अपराधी; फिरोजाबाद में छात्रों से भरी ईको पलटी
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 16 Nov 2026 06:37 PM IST
सार
ब्रज क्षेत्र के मथुरा में चुनाव से पहले भाजपा की दो दिवसीय योजना बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। बैठक में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद माैर्य ने बड़ा संदेश दिया। कहा कि मथुरा में मंदिर जरूर बनेगा। अखिलेश यादव के दलित सम्मेलन पर भी निशाना साधा। कहा कि वह साथ आकर मथुरा में मंदिर बनाएं। फिरोजाबाद में छात्रों से भरी ईको पलटने से चीखपुकार मच गई।
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विस्तार
मथुरा के परखम में भाजपा की ओर से बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। दो दिवसीय बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का खाका तैयार किया जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। वहीं, बैठक में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद माैर्य ने मथुरा से बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य मंदिर बन चुका है, अब मथुरा में भी मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मथुरा में कारसेवा करनी चाहिए, साथ मिलकर मंदिर बनाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दो दिन के प्रवास पर सोमवार को वृंदावन पहुंचे। इस दाैरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। आगरा में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। दो दिन में 27 वारंटी पकड़े। फिरोजाबाद में छात्रों से भरी ईको पलटने से चीखपुकार मच गई। छह छात्र घायल हो गए।
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मथुरा में भाजपा की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सपा के दलित सम्मेलन पर पलटवार करने के साथ ही अखिलेश यादव के अयोध्या जाने पर भी तंज कसा...पढ़ें पूरी खबर
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