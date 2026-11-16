यूपी: 'अयोध्या में राम मंदिर बना, अब मथुरा में मंदिर बनेगा', केशव मौर्य बोले- अखिलेश आएं तो साथ मिलकर बनाएंगे

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उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव गरीबों, पिछड़ों और दलितों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या जाने के बजाय, अखिलेश यादव को मथुरा आकर भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना है, उसी तरह भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर बनेगा। चाहे न्यायिक प्रक्रिया से बने या आपसी बातचीत के माध्यम से, मंदिर का निर्माण जरूर होगा। अखिलेश यादव अगर हमारे साथ कारसेवा करना आना चाहें, तो हम उनके साथ मिलकर भगवान श्रीकृष्ण का मंदिर बनाएंगे। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब भी राज्य में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, तब-तब दलितों पर अत्याचार हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता कभी भी सपा को स्वीकार नहीं करेगी।यूपी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार, उनके सम्मानित महापुरुषों का अपमान, दलितों की जमीन पर कब्जा और उनके खिलाफ कई अन्य अपराध हुए हैं। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय समाजवादी पार्टी की असलियत अच्छी तरह जानता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बार-बार अपना रूप बदलकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें अच्छी तरह जानती है।बीजेपी की दो दिवसीय बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन में भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा हम पूरी ताकत और एक स्पष्ट एजेंडे के साथ विधानसभा चुनावों में उतरेंगे, ताकि जनता के बीच अपनी बात रख सकें।मथुरा से लोकसभा सांसद हेमा मालिनी ने खुशी जताई कि उनकी पार्टी ने बैठक के लिए उनके संसदीय क्षेत्र को चुना है। उन्होंने कहा पार्टी ने बैठक के लिए इस जगह को चुना है, जहां सभी लोग अपने-अपने विचार साझा करेंगे। इस क्षेत्र की सांसद होने के नाते मैं यहां सबका स्वागत करने आई हूं। जिला मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी ने बताया कि संगठन और सरकार के करीब चार दर्जन वरिष्ठ नेता चुनाव से जुड़े मुद्दों और तैयारियों पर मंथन करेंगे। इसका मकसद राज्य में पार्टी के लिए लगातार तीसरी बार जीत सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे बताया कि नितिन नवीन के 17 नवंबर को बैठक में शामिल होने की संभावना है। चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक के लिए मथुरा को चुनना राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी भगवान कृष्ण से जुड़े ब्रज क्षेत्र में अपनी वैचारिक और संगठनात्मक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सभी छह क्षेत्रीय संगठनात्मक प्रभारी और राज्य कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे।