अब 80-20 नहीं, 95 बनाम पांच की लड़ाई: अखिलेश बोले- पीडीए का 'डी' अब दमदार दलित, लाल-नीली टोपी होगी एकजुट

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सपा प्रमुख ने कहा कि जो लोग खुद को 80-20 की राजनीति से जोड़ते हैं, वे सभी का भला नहीं सोच सकते। सच्चा योगी वही है जो शत-प्रतिशत लोगों की चिंता करे। गंगाजल से घर और मंदिर धुलवाने जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ा और तिरस्कार झेलने वाला समाज ही एक-दूसरे का दर्द समझ सकता है।उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की लगभग 200 प्रतिमाएं तोड़ी गईं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि सपा सरकार बनने पर प्रतिमाएं तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। एससी-एसटी समाज के उत्थान के लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा।सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दलित सम्मेलन में प्रदेश सरकार पर आरक्षण छीनने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 26 हजार प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने से गरीब और पीडीए समाज के बच्चों की शुरुआती पढ़ाई प्रभावित होने के साथ-साथ शिक्षकों की सरकारी नौकरियां भी समाप्त हो गई हैं।पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और नीट जैसी परीक्षाएं भी प्रभावित रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक अपने आप नहीं होते, बल्कि सरकार से जुड़े लोग जानबूझकर ऐसा कराते हैं ताकि परीक्षाएं रद्द हों और दलित व पिछड़े वर्ग के युवाओं को नौकरी और आरक्षण न देना पड़े।युवाओं की नाराजगी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी यानी जेन-जी और जेन-अल्फा भी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों को भरकर युवाओं को सम्मानजनक रोजगार देना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता होगी।