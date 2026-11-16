अपराधियों की आई आफत: आगरा में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो दिन में 27 वारंटी गिरफ्तार; नौ थानों की टीम ने दी दबिश

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इस अभियान के दौरान, शाहगंज थाने की पुलिस ने 10 वारंटी अभियुक्तों को पकड़ा, जिनमें रमेश, गोविन्द, राहुल कुमार, पप्पू खां, आरिफ उर्फ लुक्का, बबलू, कलीमुद्दीन, मौनू, अमर सिंह और एक महिला वारंटी शामिल हैं।रकाबगंज थाने की पुलिस ने पांच वारंटी राजेश, राहुल, सोनू उर्फ जितेन्द्र, रजत और कोमल को गिरफ्तार किया। ट्रांस यमुना थाने की पुलिस ने चार वारंटी साबिर अली, मौहम्मद यूनिस, मोसिन और बृजेश कुमार उर्फ भूरी सिंह यादव को पकड़ा।एकता थाने की पुलिस ने तीन वारंटी सोनू, सूखा उर्फ आकाश और भोला उर्फ सुमित को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त, न्यू आगरा थाने से नरेश, जगदीशपुरा थाने से गोला कुमार, ताजगंज थाने से विकास, एत्माद्दौला थाने से लाल सिंह और सदर बाजार थाने से सुरेन्द्र चन्द शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है।