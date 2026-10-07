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मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये देकर प्रेमानंद महाराज के दरबार में बुलाया गया था। इसके बाद महाराज की प्रसिद्धि देशभर में बढ़ी। अब इस आरोप पर क्रिकेटर विराट कोहली की ओर से उनके प्रवक्ता ने बयान दिया है। भारतीय क्रिकेटर के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा किए गए दावों का खंडन किया गया है। प्रवक्ता ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। वहीं, आगरा के सदर क्षेत्र के रोहता में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवती की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा में रावतपाड़ा की प्राचीन बारहदरी से श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भव्य राम बरात जनकपुरी के लिए रवाना हुई, जिसे देखने शहर की सड़कों और छतों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। 168 वाहनों और झांकियों से सजी बरात का जगह-जगह पुष्पवर्षा और आरती से स्वागत हुआ। वहीं, वृंदावन में पानी का टैंक साफ करने उतरे गुरुकुलम के चार छात्रों की माैत हो गई।