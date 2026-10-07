यूपी: 5 करोड़ लेकर संत प्रेमानंद के दर्शन का आरोप, कोहली की ओर से आया बयान; युवती को गोली मार युवक ने दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 07 Oct 2026 05:23 PM IST
सार
ब्रज क्षेत्र में बुधवार को कई बड़े घटनाक्रम सामने आए। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के पांच करोड़ रुपये लेकर दर्शन के आरोप पर क्रिकेटर विराट कोहली की ओर से पहली बार बयान सामने आया। वहीं, आगरा में एक युवक ने युवती को गोली मारकर खुद भी जान दे दी। उत्तर भारत की प्रसिद्ध राम बरात में जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने छतों से फूल बरसाकर स्वागत किया।
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विस्तार
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने आरोप लगाया था कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये देकर प्रेमानंद महाराज के दरबार में बुलाया गया था। इसके बाद महाराज की प्रसिद्धि देशभर में बढ़ी। अब इस आरोप पर क्रिकेटर विराट कोहली की ओर से उनके प्रवक्ता ने बयान दिया है। भारतीय क्रिकेटर के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा किए गए दावों का खंडन किया गया है। प्रवक्ता ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है। वहीं, आगरा के सदर क्षेत्र के रोहता में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवती की हालत गंभीर है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा में रावतपाड़ा की प्राचीन बारहदरी से श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भव्य राम बरात जनकपुरी के लिए रवाना हुई, जिसे देखने शहर की सड़कों और छतों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। 168 वाहनों और झांकियों से सजी बरात का जगह-जगह पुष्पवर्षा और आरती से स्वागत हुआ। वहीं, वृंदावन में पानी का टैंक साफ करने उतरे गुरुकुलम के चार छात्रों की माैत हो गई।
पांच करोड़ रुपये लेकर दर्शन करने का आरोप: विराट कोहली की तरफ से आया पहला बयान
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा किए गए दावों का खंडन किया गया है। प्रवक्ता ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है...पढ़ें पूरी खबर
आगरा में युवक ने पहले युवती को गोली मारी, फिर खुद भी दे दी जान
आगरा के सदर क्षेत्र के रोहता में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने युवती को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है...पढ़ें पूरी खबर
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वृंदावन में पानी का टैंक साफ करने उतरे गुरुकुलम के चार छात्रों की माैत, एक अस्पताल में भर्ती; जांच के आदेश
पानी के टैंक को साफ करने के लिए उतरे वृंदावन चैतन्य विहार सेक्टर-2 के पाणिनि संस्कृत गुरुकुलम के 5 छात्र इसमें डूब गए। टैंक में बनी जहरीली गैस के कारण चार छात्रों की माैत हो गई। एक बच्चे का उपचार चल रहा है। हादसे के बाद गुरुकुलम के संचालक माैके से भाग गया...पढ़ें पूरी खबर
जानकी ब्याहन को चले रघुराई, छतों से बरसे फूल; झांकियों की देखें ये अद्भुत तस्वीरें
आगरा में मंगलवार को रावतपाड़ा की प्राचीन बारहदरी से श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भव्य राम बरात जनकपुरी के लिए रवाना हुई, जिसे देखने शहर की सड़कों और छतों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। 168 वाहनों और झांकियों से सजी बरात का जगह-जगह पुष्पवर्षा और आरती से स्वागत हुआ, जबकि रामायण और सनातन संस्कृति के जीवंत प्रसंग आकर्षण का केंद्र रहे...पढ़ें पूरी खबर
प्रेमिका ने दे दी जान: प्रेमी लेखपाल गिरफ्तार, क्योंकि मौत के बाद उसने लाश के साथ किया था ये काम
आगरा के एमएम गेट इलाके से एक सप्ताह पहले लापता हुई युवती का शव मंगलवार को इटावा के बढ़पुरा थाना क्षेत्र में यमुना में मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं आरोपी लेखपाल शिवजीत भदाैरिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया...पढ़ें पूरी खबर
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