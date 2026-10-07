फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Mathura News ›   Virat Kohli spokesperson has denied the claims made by Phalahari Maharaj Dinesh Sharma Saint Premanand Maharaj

पांच करोड़ रुपये लेकर दर्शन करने का आरोप: विराट कोहली की तरफ से आया पहला बयान, प्रेमानंद महाराज पर कही ये बात

Wed, 07 Oct 2026 12:12 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा
अमर उजाला नेटवर्क, मथुरा Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 07 Oct 2026 12:12 PM IST
सार

फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा के पांच करोड़ में दर्शन करने के दावों का भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रवक्ता ने खंडन किया है। विराट कोहली की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि संत प्रेमानंद महाराज से मिलने की वजह आस्था है। कोहली प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन केवल अपनी गहरी आस्था के कारण करते हैं। 

विज्ञापन
Virat Kohli spokesperson has denied the claims made by Phalahari Maharaj Dinesh Sharma Saint Premanand Maharaj
Premanand Maharaj - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के प्रवक्ता ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा द्वारा किए गए दावों का खंडन किया गया है। प्रवक्ता ने इन दावों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है।


प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा ने विराट कोहली के संबंध में जो भी बातें कही हैं, वे तथ्यात्मक रूप से भी गलत हैं। उन्होंने इन सभी दावों को असत्य करार दिया। बयान में जोर देकर कहा गया कि विराट कोहली प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन केवल अपनी गहरी आस्था के कारण करते हैं।
Trending Videos
Virat Kohli spokesperson has denied the claims made by Phalahari Maharaj Dinesh Sharma Saint Premanand Maharaj
कोहली और अनुष्का प्रेमानंद महाराज की शरण में (पुरानी तस्वीर) - फोटो : Twitter
यह उनकी महाराज जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। कोहली का यह आध्यात्मिक जुड़ाव व्यक्तिगत है। प्रवक्ता ने मीडिया से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच की जाए। मीडिया को तथ्यों का सत्यापन करना चाहिए।
Virat Kohli spokesperson has denied the claims made by Phalahari Maharaj Dinesh Sharma Saint Premanand Maharaj
दिनेश फलाहारी महाराज ने की सीबीआई जांच की मांग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दावों का खंडन
प्रवक्ता ने फलाहारी महाराज दिनेश शर्मा के सभी बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दावे किसी भी आधार पर खरे नहीं उतरते हैं। विराट कोहली के प्रवक्ता ने इन मनगढ़ंत बातों को गलत बताया। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि ऐसी अफवाहों को बढ़ावा न दें। यह बयान विराट कोहली की ओर से जारी किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Virat Kohli spokesperson has denied the claims made by Phalahari Maharaj Dinesh Sharma Saint Premanand Maharaj
संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेते क्रिकेटर विराट कोहली  पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा।
मीडिया से की ये अपील
बयान में मीडिया से जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करने का अनुरोध किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी बयान को रिपोर्ट करने या प्रसारित करने से पहले उचित सावधानी बरतें। तथ्यों की पूरी तरह से पुष्टि करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मीडिया को ऐसी निराधार बातों को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। यह सुनिश्चित करना मीडिया का कर्तव्य है कि केवल सत्यापित जानकारी ही साझा की जाए।
विज्ञापन
Virat Kohli spokesperson has denied the claims made by Phalahari Maharaj Dinesh Sharma Saint Premanand Maharaj
श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के पक्षकार धर्मगुरु दिनेश फलाहारी - फोटो : Amar Ujala
यह था पूरा मामला
'पांच करोड़ में प्रेमानंद के दरबार बुलाए गए थे कोहली', श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास अध्यक्ष का दावा
श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने संत प्रेमानंद को बेलवन आश्रम छोड़कर गोवर्धन आने का आग्रह किया है। सोमवार को लिखे पत्र में उन्होंने संत की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करते आश्रम में गुटबाजी का दावा किया है। 


 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed