आगरा: युवक ने पहले युवती को गोली मारी, फिर खुद भी दे दी जान; कॉलोनी में मचा हड़कंप

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान अरुण कुमार के रूप में हुई है, जो इटौरा, मलपुरा का रहने वाला था और सैंया टोल पर काम करता था। युवती उससे मिलने एक कॉलोनी में आई थी, जहां उसकी एक सहेली भी मौजूद थी। इसी दौरान युवक ने युवती को गोली मार दी। इसके बाद, युवक ने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।पुलिस इस घटना के संबंध में युवती और युवक के बारे में विस्तृत जानकारी जुटा रही है। घटना के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।