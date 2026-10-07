प्रेमिका ने दे दी जान: प्रेमी लेखपाल गिरफ्तार, क्योंकि मौत के बाद उसने लाश के साथ किया था ये काम

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बाह की युवती एमएम गेट स्थित एक पेइंग गेस्ट में रह रही थी। वह बीटीसी के बाद सुपर नेट की तैयारी कर रही थी। तभी उसकी मुलाकात क्षेत्र के ही रहने वाले शिवजीत से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई। शिवजीत फतेहाबाद में तहसील में लेखपाल है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि लेखपाल ने युवती को शादी का आश्वासन दिया था। इस बात की जानकारी उसकी पत्नी को हो गई।पति-पत्नी में विवाद होने पर लेखपाल ने युवती से दूरी बना ली। युवती उससे मिलने उसके फतेहाबाद रोड स्थित घर में गई थी। 30 सितंबर को उसने फंदा लगा लिया। इस पर लेखपाल ने परिजन को नहीं बताया। वह शव को इटावा की सीमा पर यमुना में फेंक आया। उधर, परिजन ने बेटी की तलाश की। उन्होंने थाना एमएम गेट में गुमशुदगी दर्ज करा दी। इससे पूरा मामला खुल गया। अब मामले में अपहरण, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने और साक्ष्य मिटाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई।