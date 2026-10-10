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Agra News: डिजिटल तकनीक से होगी देश की जनगणना, प्रगणक सीखेंगे डेटा संग्रहण के गुर

Sat, 10 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:56 AM IST
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agra news digital jangarna
बाह। जनगणना के दूसरे चरण के लिए प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को डिजिटल डेटा संग्रहण और प्रविष्टि की तकनीक सिखाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को एसडीएम विनोद कुमार और तहसीलदार संपूर्ण कुलश्रेष्ठ ने अभिनव विद्यालय बाह पहुंचकर प्रशिक्षण स्थल की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मातहतों को कमियां दूर कर जरूरी इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर इस केंद्र पर प्रपत्रों के संधारण और डिजिटल आंकड़ों के संकलन की जानकारी देंगे। अधिकारियों के अनुसार प्रशिक्षण की सभी तैयारियां पूरी हैं और तिथि निर्धारित होते ही काम शुरू हो जाएगा। जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना का कार्य होगा तथा दिसंबर से अगले वर्ष जनवरी तक प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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