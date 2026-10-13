कासगंज: पेड़ पर लटका मिला 22 वर्षीय युवक का शव, सुबह दिल्ली से लौटा था अरबाज; परिवार में कोहराम

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जानकारी के अनुसार, मोहल्ला किला खाई निवासी अरबाज मंसूरी (22) पुत्र नवी शेर मंसूरी, जो दिल्ली में टेंपो चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था, सोमवार सुबह ही दिल्ली से घर लौटा था। दोपहर लगभग 2 बजे अरबाज बाइक से ग्राम किशोर नगरा स्थित अपने पिता के खेत पर गया था। पिता नवी शेर उसे खेत पर काम करते छोड़कर घर खाना खाने चले गए। जब वे कुछ देर बाद वापस खेत पर लौटे तो बाइक खड़ी थी, लेकिन अरबाज वहां नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद वह बाइक भूलकर घर चला गया होगा।शाम को जब वे घर पहुंचे और अरबाज के बारे में पूछा तो परिजनों ने बताया कि वह तो खेत पर ही गया था। पिता ने बताया कि वह खेत पर नहीं है, केवल बाइक खड़ी है। इसके बाद नवी शेर कुछ लोगों के साथ उसकी तलाश में निकल पड़े। रात लगभग 9 बजे किसी ने सूचना दी कि अरबाज का शव बूढ़ी गंगा किनारे एक पेड़ पर लटका हुआ है। यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई। नगरवासियों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र पाल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटना स्थल का गहनता से निरीक्षण कराया। रात लगभग 2 बजे पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।अचानक घर के कमाऊ पूत की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। अरबाज चार भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी मौत की खबर सुनकर मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र पाल सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।