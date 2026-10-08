HP Big News: लापता ट्रेकर्स की लोकेशन ट्रेस, एक सप्ताह बरसेंगे बादल; जयराम का बड़ा बयान, कुल्लू में हादसा

हिमाचल की सियासत में हॉलीलॉज बनाम सुक्खू खेमे को लेकर बयानबाजी फिर तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिभा सिंह के बयान को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। वहीं हिमाचल में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 14 अक्तूबर तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। उधर, घनाहट्टी क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक वाहन सवार दो युवकों और एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। बड़ा भंगाल क्षेत्र के थमसर पास में लापता हुए ट्रेकर्स को लेकर राहत की खबर सामने आई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ट्रेकर्स की लोकेशन ट्रेस कर ली है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार सुबह मनाली का दो दिवसीय दौरा पूरा कर सासे हेलीपैड से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। आइए जानते हैं प्रदेश की दिनभर की प्रमुख खबरों को विस्तार से।

विज्ञापन