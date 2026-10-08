हिमाचल: कुल्लू में रात 11 बजे मिंधल पुल के पास मचा हड़कंप, गहरी सड़क में जा गिरी बोलेरो गाड़ी; दो गंभीर घायल
कुल्लू जिले में संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी मार्ग पर बुधवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हुआ। मिंधल पुल के पास एक बोलेरो अनियंत्रित होकर करीब 60 मीटर नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे में वाहन सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद कुल्लू रेफर किया गया।
विस्तार
संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क मार्ग पर मिंधल पुल के समीप बुधवार रात एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। वाहन में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बोलेरो एचपी 34डी-6063 किलाड़ से पुर्थी की तरफ जा रही थी। मिंधल पुल के पास पहुंचने पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। इसके बाद बोलेरो सड़क से बाहर निकलकर करीब 60 मीटर नीचे स्थित दूसरी सड़क पर जा गिरी।
स्थानीय लोगों ने पहुंचकर निकाला
दुर्घटना की आवाज सुनने और घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव करते हुए वाहन में फंसे दोनों घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल किलाड़ ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने घायलों की हालत गंभीर पाई।
सुबह कुल्लू किया रेफर
सिविल अस्पताल किलाड़ में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू रेफर किया गया। चिकित्सक ने गुरुवार सुबह करीब 4 बजे दोनों को कुल्लू भेजने का निर्णय लिया।
हादसे की जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में वाहन के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और चालक से वाहन का नियंत्रण क्यों छूटा, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।