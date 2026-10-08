हिमाचल: कुल्लू में रात 11 बजे मिंधल पुल के पास मचा हड़कंप, गहरी सड़क में जा गिरी बोलेरो गाड़ी; दो गंभीर घायल

संसारी-किलाड़-थिरोट-तांदी सड़क मार्ग पर मिंधल पुल के समीप बुधवार रात एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। वाहन में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बोलेरो एचपी 34डी-6063 किलाड़ से पुर्थी की तरफ जा रही थी। मिंधल पुल के पास पहुंचने पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। इसके बाद बोलेरो सड़क से बाहर निकलकर करीब 60 मीटर नीचे स्थित दूसरी सड़क पर जा गिरी।

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