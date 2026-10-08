मौसम अपडेट: हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत! बारिश, बिजली और तेज हवाओं का अलर्ट; कई जिलों पर नजर

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग शिमला के जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 8 और 9 अक्तूबर को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी भी हो सकती है।

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8 अक्तूबर को कांगड़ा और मंडी में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, झोंकों के साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। शिमला में भी 8 अक्तूबर को गरज-चमक और तेज हवाओं का असर कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है। यहां हवाओं की गति 30-40 किमी प्रति घंटा और झोंकों के साथ 50 किमी प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है।मौसम विभाग ने 9 अक्तूबर को कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन समेत कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। कांगड़ा और मंडी में 30-40 किमी प्रति घंटा की हवाएं चल सकती हैं, जबकि शिमला और सोलन में भी अलग-अलग स्थानों पर आंधी-बिजली का असर रहने का पूर्वानुमान है।10 अक्टूबर से भारी मौसम चेतावनी समाप्त होने की संभावना है। मौसम विभाग के सात दिवसीय चेतावनी चार्ट में 10 से 13 अक्टूबर तक कोई विशेष चेतावनी नहीं दी गई है। हालांकि इन दिनों भी अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है।