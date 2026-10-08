{"_id":"6ac73370a7a03d152a09b7b9","slug":"ghanahatti-shimla-chitta-case-youth-woman-arrested-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: शिमला के घनाहट्टी में पुलिस की दबिश, वाहन में बैठे युवक-युवती समेत तीन से 10 ग्राम चिट्टा बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिमला के घनाहट्टी क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक वाहन सवार दो युवकों और एक युवती को गिरफ्तार किया गया है। नलहट्टी क्रॉसिंग के पास जांच के दौरान पुलिस ने तीनों की तलाशी ली, जिसमें करीब 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घनाहट्टी के नलहट्टी क्रॉसिंग के पास बुधवार को पुलिस की स्पेशल सेल ने एक वाहन की तलाशी लेकर नशे से जुड़ी बड़ी कार्रवाई की। वाहन में बैठे दो युवक और एक युवती पुलिस की जांच के घेरे में आए। तलाशी के दौरान तीनों के कब्जे से करीब 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद होने के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। विज्ञापन

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पुलिस की यह कार्रवाई 7 अक्तूबर को की गई। स्पेशल सेल की टीम नलहट्टी क्रॉसिंग के आसपास जांच कर रही थी। इसी दौरान टीम ने एक वाहन को जांच के लिए रोका। वाहन में तीन लोग सवार थे।



तलाशी शुरू हुई तो सामने आया नशे का मामला

वाहन की जांच और उसमें बैठे लोगों की तलाशी के दौरान पुलिस को संदिग्ध नशीला पदार्थ मिला। पुलिस के मुताबिक बरामद पदार्थ की मात्रा करीब 10 ग्राम थी, जिसे चिट्टा/हेरोइन बताया गया है। इसके बाद पुलिस ने वाहन में सवार दोनों युवकों और युवती को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों की पहचान यशपाल ठाकुर (25) निवासी बिलासपुर, ललित कुमार (34) निवासी अर्की, जिला सोलन और निकिता दत्त (26) निवासी शिमला के रूप में हुई है।



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युवती समेत तीनों पर एनडीपीएस एक्ट में केस

मामले में पुलिस ने थाना वेस्ट शिमला में एफआईआर संख्या 213/2026 दर्ज की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अब केवल बरामद नशीले पदार्थ तक ही जांच सीमित नहीं रख रही है, बल्कि यह भी पता लगाने में जुटी है कि यह पदार्थ इनके पास कहां से आया और इसके पीछे कोई और व्यक्ति या नेटवर्क तो नहीं है।



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अब जांच में खुलेंगे कई सवाल

तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। जांच के दौरान पुलिस बरामद चिट्टे के स्रोत, आरोपियों के आपसी संबंध और नशीले पदार्थ की संभावित सप्लाई लाइन समेत अन्य पहलुओं को खंगालेगी। पुलिस तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। आगे की जांच में मामले से जुड़े अन्य तथ्य सामने आने की उम्मीद है।

