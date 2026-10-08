{"_id":"6ac717f38696ad40ed03f7a9","slug":"five-trekkers-missing-bara-bangal-thamsar-pass-himachal-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: बड़ा भंगाल ट्रेक पर निकले ट्रेकर्स लापता, थमसर पास के पास फंसे होने की आशंका; खराब मौसम बना वजह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांगड़ा के दुर्गम बड़ा भंगाल ट्रेक पर गए पांच ट्रेकर्स से लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। सभी को 5 अक्टूबर को थमसर पास पार कर बड़ा भंगाल पहुंचना था, लेकिन इसी दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम बिगड़ गया। खराब मौसम के चलते उनके थमसर पास के आसपास फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल की ओर ट्रेकिंग पर गए पांच लोगों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी सामने आई है। पांचों ट्रेकर्स से पिछले 12 घंटे से अधिक समय से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद उनके सुरक्षित होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। विज्ञापन

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जानकारी के मुताबिक, पांचों ट्रेकर्स ने थमसर पास-बड़ा भंगाल ट्रेक का रुख किया था। उनका कार्यक्रम 5 अक्टूबर को थमसर पास पार कर बड़ा भंगाल पहुंचने का था। इसी अवधि में पहाड़ी क्षेत्र का मौसम अचानक खराब हो गया और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की स्थिति बन गई। मौसम की खराब परिस्थितियों को देखते हुए आशंका है कि ट्रेकर्स थमसर पास के आसपास किसी स्थान पर रुक गए हों या रास्ते में फंस गए हों। फिलहाल उनकी वास्तविक लोकेशन की पुष्टि नहीं हुई है।



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लापता ट्रेकर्स की पहचान

लापता पांचों ट्रेकर्स की उम्र करीब 28 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। उनकी पहचान इस प्रकार है:

अंकुर मालानी

सत्यम साबू

पवन

श्याम आर.

तरुण राठी लापता पांचों ट्रेकर्स की उम्र करीब 28 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। उनकी पहचान इस प्रकार है:

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