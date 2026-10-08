फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Dharamshala News ›   five trekkers missing bara bangal thamsar pass himachal

हिमाचल: बड़ा भंगाल ट्रेक पर निकले ट्रेकर्स लापता, थमसर पास के पास फंसे होने की आशंका; खराब मौसम बना वजह

Thu, 08 Oct 2026 09:44 AM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला।
अमर उजाला ब्यूरो, धर्मशाला। Published by: Ankesh Dogra Updated Thu, 08 Oct 2026 09:44 AM IST
सार

कांगड़ा के दुर्गम बड़ा भंगाल ट्रेक पर गए पांच ट्रेकर्स से लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। सभी को 5 अक्टूबर को थमसर पास पार कर बड़ा भंगाल पहुंचना था, लेकिन इसी दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम बिगड़ गया। खराब मौसम के चलते उनके थमसर पास के आसपास फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

विज्ञापन
five trekkers missing bara bangal thamsar pass himachal
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल की ओर ट्रेकिंग पर गए पांच लोगों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी सामने आई है। पांचों ट्रेकर्स से पिछले 12 घंटे से अधिक समय से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद उनके सुरक्षित होने को लेकर चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन
Trending Videos

जानकारी के मुताबिक, पांचों ट्रेकर्स ने थमसर पास-बड़ा भंगाल ट्रेक का रुख किया था। उनका कार्यक्रम 5 अक्टूबर को थमसर पास पार कर बड़ा भंगाल पहुंचने का था। इसी अवधि में पहाड़ी क्षेत्र का मौसम अचानक खराब हो गया और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की स्थिति बन गई। मौसम की खराब परिस्थितियों को देखते हुए आशंका है कि ट्रेकर्स थमसर पास के आसपास किसी स्थान पर रुक गए हों या रास्ते में फंस गए हों। फिलहाल उनकी वास्तविक लोकेशन की पुष्टि नहीं हुई है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

लापता ट्रेकर्स की पहचान
लापता पांचों ट्रेकर्स की उम्र करीब 28 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। उनकी पहचान इस प्रकार है:
 
  • अंकुर मालानी
  • सत्यम साबू
  • पवन
  • श्याम आर.
  • तरुण राठी
विज्ञापन

कठिन है थमसर पास का रास्ता
थमसर पास से होकर बड़ा भंगाल जाने वाला ट्रेक बेहद दुर्गम और ऊंचाई वाला मार्ग है। यहां मौसम में अचानक बदलाव सामान्य है। बर्फबारी के दौरान रास्ते पर आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है और कई जगह मोबाइल कनेक्टिविटी भी उपलब्ध नहीं रहती। ऐसे में संपर्क टूटने की एक वजह खराब मौसम और कमजोर संचार व्यवस्था भी हो सकती है। हालांकि, ट्रेकर्स की वास्तविक स्थिति का पता उनकी लोकेशन मिलने या रेस्क्यू टीम के मौके पर पहुंचने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल प्राथमिकता पांचों ट्रेकर्स का पता लगाकर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। मौसम की स्थिति को देखते हुए तलाश अभियान भी चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed