Chd-Punjab Big News: बारिश से धान भीगा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी; मंदिरों में नवरात्र की धूम

पाकिस्तान बाहर, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में खेलेगा बांग्लादेश

पंजाब में प्रस्तावित पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला अब नहीं होगा। पाकिस्तान के टूर्नामेंट से हटने के बाद उसकी जगह बांग्लादेश की टीम खेलेगी। इसके बावजूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में बदलाव नहीं किया गया है। 27 अक्तूबर से पांच नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता के लीग चरण के सभी मुकाबले जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने भारत-पाकिस्तान के बीच मौजूदा संवेदनशील संबंधों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट को किसी अन्य देश में कराने या अपने मुकाबले तटस्थ स्थान पर आयोजित करने की मांग की थी। एशियन हॉकी महासंघ ने यह मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद पाकिस्तान ने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। पढ़ें पूरी खबर