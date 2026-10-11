पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह की ताजपोशी: चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन, एक मंच पर दिखे चन्नी और वड़िंग

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बीच परगट सिंह की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को लेकर चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे हैं। वहीं, राजा वड़िंग, चन्नी भी एक ही मंच पर मौजूद रहे।

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प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर परगट सिंह के सामने पार्टी संगठन को मजबूत करने, नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाने तथा पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को मजबूती देने जैसी अहम चुनौतियां रहेंगी। उनके नेतृत्व में पार्टी की आगामी रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा रहने की संभावना है।



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चंडीगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए पंजाब कांग्रेस नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। कार्यक्रम में शामिल नेताओं के संबोधन और पार्टी की आगामी योजनाओं से जुड़े बयानों पर भी राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।



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बता दें कि परगट सिंह ने पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभालने से ठीक पहले अपनी पत्नी बरिंदर प्रीत कौर के साथ खालसा पंथ की जन्मभूमि श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर नतमस्तक होकर पंजाब की खुशहाली, शांति और सर्वजन के कल्याण के लिए अरदास की। इस दौरान उन्होंने तख्त श्री केसगढ़ साहिब में माथा टेका और गुरु साहिब के समक्ष पंजाब की तरक्की तथा प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

