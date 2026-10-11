पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह की ताजपोशी: चंडीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन, एक मंच पर दिखे चन्नी और वड़िंग
कार्यक्रम में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे हैं। वहीं, राजा वड़िंग, चन्नी भी एक ही मंच पर मौजूद रहे।
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पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बीच परगट सिंह की प्रदेश अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को लेकर चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे हैं। वहीं, राजा वड़िंग, चन्नी भी एक ही मंच पर मौजूद रहे।
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