पंजाब: धान खरीद सीजन में बारिश का झटका, मंडियों में भरा पानी; किसानों की बढ़ी चिंता

रविवार सुबह हुई बारिश ने फाजिल्का समेत पंजाब की अन्य अनाज मंडियों में प्रबंधों की पोल खोल दी। बारिश के कारण मंडी की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वहां खुले में पड़ी धान की फसल भीग गई। पानी की निकासी के उचित प्रबंध न होने के कारण किसानों और आढ़तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धान की खरीद के सीजन के दौरान पैदा हुई इस स्थिति ने मंडी के प्रबंधों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए आढ़ती यूनियन के प्रधान संजीव सचदेवा गोल्डी ने बताया कि तड़के हुई बारिश के कारण अनाज मंडी में पड़ी धान की फसल बारिश की चपेट में आ गई। मंडी की सड़कों पर पानी भरने से धान की ढेरियां प्रभावित हुईं और फसल को संभालना मुश्किल हो गया।उन्होंने कहा कि धान की फसल को बारिश और पानी से बचाने के लिए मंडी में पहले से ही उचित प्रबंध किए जाने चाहिए थे। धान की खरीद के महत्वपूर्ण सीजन में पानी की निकासी का सही इंतजाम न होना किसानों और आढ़तियों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है।मंडी में पानी भरने से जहां धान की फसल की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं, खरीद प्रक्रिया भी प्रभावित होने की आशंका है। किसान कई महीनों की मेहनत से तैयार की गई फसल को बेचने के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश के दौरान उचित प्रबंधों की कमी के कारण उन्हें अतिरिक्त परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।