फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Chandigarh temples resounded with chants on first day of navratri

शारदीय नवरात्र: पहले दिन जयकारों से गूंजे चंडीगढ़ के मंदिर, दुर्गा स्तुति का आयोजन; श्रद्धालुओं ने नवाया शीश

Sun, 11 Oct 2026 12:36 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 11 Oct 2026 12:36 PM IST
सार

मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की।

विज्ञापन
Chandigarh temples resounded with chants on first day of navratri
नवरात्र में मां के दर्शनों के लिए पहुंचे श्रद्धालु - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शारदीय नवरात्र के शुभारंभ पर रविवार को चंडीगढ़ के मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों के कपाट खुल गए और मां भगवती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ, दुर्गा स्तुति, पूजा-अर्चना और आरती का आयोजन किया गया। 

विज्ञापन




श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में नवाया शीश 
मां के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। कई जगहों पर पूजा पंडाल सजाया गया है। स्मॉल फ्लैट मलोया स्थित दुर्गा पूजा सेवा समिति की ओर से भव्य आयोजन हो रहा है। माता के जयकारे के साथ नवरात्र का शुभारंभ हुआ। 
विज्ञापन


समिति के प्रधान भोला ने बताया कि हर रोज भजन कीर्तन और शाम में आकर्षक झांकियां प्रस्तुत होंगी। सेक्टर-30 स्थित श्री महाकाली मंदिर में नवरात्र को लेकर विशेष धार्मिक आयोजन किए गए। मंदिर के प्रधान जितेंद्र जौहर के अनुसार, नवरात्र के दौरान मां भगवती की आराधना और पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है। श्रद्धालु पहले दिन से ही मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

सेक्टर-30 के शिव शक्ति मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। मंदिर के प्रधान यादविंदर मेहता ने बताया नवरात्र के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु मां की स्तुति कर सुख-शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं।

सेक्टर-20 स्थित गुग्गामड़ी श्री हनुमान मंदिर में भी नवरात्र के पहले दिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर के प्रमुख पंडित किशोरी लाल के बताया कि, नवरात्र में दुर्गा स्तुति, पाठ और आराधना का विशेष महत्व है। इन नौ दिनों में श्रद्धालु मां भगवती की पूजा कर आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सेक्टर-24 के प्राचीन शिवालय मंदिर, बसंती माता मंदिर, सेक्टर-22 स्थित श्री सनातन धर्म मंदिर और सेक्टर-44 के श्री राधा कृष्ण मंदिर सहित शहर के अन्य मंदिरों में भी नवरात्र का शुभारंभ श्रद्धा के साथ हुआ। मंदिरों में पूजा-पाठ और आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने मां भगवती के जयकारे लगाए।

महिला संकीर्तन मंडलियों ने माता रानी के भजन प्रस्तुत किए।नवरात्र में हर दिन महिलाएं मां दुर्गा के भजनों के माध्यम से उनकी महिमा का गुणगान करेंगी। मंदिरों में अगले नौ दिनों तक पूजा-अर्चना, दुर्गा स्तुति, आरती और धार्मिक कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। नवरात्र को लेकर श्रद्धालुओं में बहुत उत्साह है और मंदिरों में मां के दर्शन के लिए भक्तों के पहुंचने का क्रम बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed