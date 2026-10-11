फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Four people injured in a collision between a car and a bus in Punjab

पंजाब में बस और कार की जोरदार टक्कर: चार लोग हुए घायल, दोनों वाहनों को पहुंचा नुकसान

Sun, 11 Oct 2026 02:52 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव (लुधियाना)
संवाद न्यूज एजेंसी, जगरांव (लुधियाना) Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 11 Oct 2026 02:52 PM IST
सार

हादसे के समय मिनी बस में करीब 30 सवारियां मौजूद थीं। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि बस और कार में सवार कुल चार लोग घायल हुए। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। 

विज्ञापन
Four people injured in a collision between a car and a bus in Punjab
कार और बस में जोरदार टक्कर - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जालंधर हाईवे पर सिधवां बेट रोड स्थित गांव लीला के पास रविवार को बारिश के दौरान सेम नाले पर कार और पीआरटीसी मिनी बस की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि बस अनियंत्रित होकर धान के खेतों में जा घुसी। 

विज्ञापन




हादसे के समय मिनी बस में करीब 30 सवारियां मौजूद थीं। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, हालांकि बस में सवार दो सवारियों को मामूली चोटें आईं। वहीं, कार चालक और एक महिला घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

विज्ञापन
Trending Videos

घटना की जानकारी देते हुए बस चालक जालोर सिंह ने बताया कि रविवार को बारिश के दौरान वह पीआरटीसी मिनी बस नंबर PB35Z1228 जगराओं से सिधवां बेट की तरफ जा रहा था, जबकि कार सिधवां बेट की ओर से जगराओं आ रही थी। जब दोनों वाहन गांव लीला के नजदीक सेम नाले पर पहुंचे तो बारिश के बीच कार नाले के पास सड़क के बीच आ गई और सामने से आ रही मिनी बस से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस चालक का संतुलन बिगड़ गया। बस को सेम नाले में गिरने से बचाने के लिए चालक ने उसे खेतों की तरफ मोड़ दिया, जिसके चलते बस धान के खेतों में जाकर रुकी। 

नाले पर सुरक्षा इंतजामों की कमी पर सवाल
हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सेम नाले पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि नाले के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार नहीं है और न ही वाहन चालकों को सावधान करने के लिए कोई साइन बोर्ड लगाया गया है। बारिश के दौरान ऐसे स्थान पर हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने संबंधित विभाग से नाले के दोनों ओर सुरक्षा दीवार, चेतावनी बोर्ड और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed