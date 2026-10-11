पंजाब में बस और कार की जोरदार टक्कर: चार लोग हुए घायल, दोनों वाहनों को पहुंचा नुकसान

घटना की जानकारी देते हुए बस चालक जालोर सिंह ने बताया कि रविवार को बारिश के दौरान वह पीआरटीसी मिनी बस नंबर PB35Z1228 जगराओं से सिधवां बेट की तरफ जा रहा था, जबकि कार सिधवां बेट की ओर से जगराओं आ रही थी। जब दोनों वाहन गांव लीला के नजदीक सेम नाले पर पहुंचे तो बारिश के बीच कार नाले के पास सड़क के बीच आ गई और सामने से आ रही मिनी बस से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस चालक का संतुलन बिगड़ गया। बस को सेम नाले में गिरने से बचाने के लिए चालक ने उसे खेतों की तरफ मोड़ दिया, जिसके चलते बस धान के खेतों में जाकर रुकी।



नाले पर सुरक्षा इंतजामों की कमी पर सवाल

हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने सेम नाले पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि नाले के दोनों तरफ सुरक्षा दीवार नहीं है और न ही वाहन चालकों को सावधान करने के लिए कोई साइन बोर्ड लगाया गया है। बारिश के दौरान ऐसे स्थान पर हादसे का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने संबंधित विभाग से नाले के दोनों ओर सुरक्षा दीवार, चेतावनी बोर्ड और अन्य जरूरी सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।