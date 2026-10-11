चंडीगढ़: मानसिक सेहत के लिए पीजीआई से सुखना लेक तक निकली वॉक फॉर मेंटल हेल्थ, लोगों को किया जागरूक

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मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को केवल सलाह नहीं, बल्कि उनकी बात सुनने और समझने की भी जरूरत है। इसी संदेश के साथ रविवार सुबह पीजीआई के मनोचिकित्सा विभाग की ओर से ‘वॉक फॉर मेंटल हेल्थ-2026’ का आयोजन किया गया।

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विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस वॉक के जरिये लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, खुलकर बात करने और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने का संदेश दिया गया। पीजीआई के कैरन ब्लॉक से सुबह छह बजे शुरू हुई वॉक सुखना लेक की ओर रवाना हुई।



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इसमें मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी झिझक दूर करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन पीजीआई के मनोचिकित्सा विभाग के ड्रग डी-एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर (डीडीटीसी) की ओर से किया गया। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन (नाइन), एनएमओ और सुख फाउंडेशन ने सहयोग किया, एक्सिस बैंक का भी समर्थन रहा।

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इस वर्ष की थीम ‘लिव्ड एक्सपीरियंसिस हर्ड रियल वॉयसेज, रियल चेंज’ का संदेश है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के वास्तविक अनुभवों को सुना जाए और उन्हें बदलाव का आधार बनाया जाए। अक्सर तनाव, चिंता या अन्य मानसिक परेशानियों से जूझ रहे लोग सामाजिक झिझक के कारण अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते।

