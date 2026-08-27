सिंगर हत्याकांड: ‘उसने मुझे गाली दी, इसलिए कर दी हत्या’; जो बीच में आया वो भी जाएगा, भोलू की पोस्ट से हड़कंप

1 of 7 अंकित हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला

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2 of 7 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

जोगी की हत्या के बाद अंकित ने गाया था चर्चित गाना

पुलिस जांच के अनुसार, गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ जोगी की 24 सितंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी। वकील के वेश में पहुंचे हमलावरों ने जोगी पर गोलियां चलाई थीं। जवाबी कार्रवाई में दोनों हमलावरों की भी मौत हो गई थी।



जोगी की हत्या के बाद अंकित बालियान ने ‘भाई कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान’ नाम से गाना गाया था। यह गाना सोशल मीडिया पर चर्चित हुआ था। अब वायरल पोस्ट में इसी गाने और जोगी की हत्या से जुड़ी कथित रंजिश को अंकित की हत्या की वजह बताया जा रहा है।





3 of 7 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

गोगी गैंग एंगल पर पुलिस की पैनी नजर

एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अंकित हत्याकांड में गोगी गैंग से जुड़े एंगल की भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट और वीडियो की तकनीकी जांच कराई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पोस्ट किसने और किन परिस्थितियों में अपलोड की।



पुलिस के अनुसार सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और किसी एक वजह को अभी अंतिम कारण नहीं माना गया है।



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4 of 7 गांव पहुंचा अंकित का शव - फोटो : अमर उजाला

शामली से हरियाणा तक ताबड़तोड़ दबिश

अंकित हत्याकांड में संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। शामली के अलावा बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ में भी दबिश दी जा रही है। वहीं हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और रोहतक में भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है।



पुलिस वारदात के बाद बदमाशों के भागने वाले रास्तों, उनके संभावित ठिकानों और संपर्क में रहे लोगों की जानकारी भी जुटा रही है।



#WATCH | Shamli, Uttar Pradesh | Haryanvi singer and actor Ankit Baliyan’s Mother says, “…We want justice. He never did anyone any wrong…” https://t.co/8uY9CQ2AlY pic.twitter.com/YbRjGQM1Ih — ANI (@ANI) August 27, 2026 अंकित हत्याकांड में संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें सक्रिय हैं। शामली के अलावा बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ में भी दबिश दी जा रही है। वहीं हरियाणा के सोनीपत, पानीपत और रोहतक में भी संदिग्धों की तलाश की जा रही है।पुलिस वारदात के बाद बदमाशों के भागने वाले रास्तों, उनके संभावित ठिकानों और संपर्क में रहे लोगों की जानकारी भी जुटा रही है।

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5 of 7 गांव पहुंचा अंकित का शव - फोटो : अमर उजाला