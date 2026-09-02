मेरठ: शुभम वाल्मीकि की मौत के बाद नगर पंचायत कर्मचारियों की हड़ताल, 50 लाख मुआवजा और परिजन को नौकरी की मांग

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हस्तिनापुर नगर पंचायत कर्मचारी शुभम वाल्मीकि की मंगलवार को ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत के बाद बुधवार को कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। शुभम मेरठ जाते समय मसूरी के पास हादसे का शिकार हुए थे। हादसे में नगर पंचायत के दो अन्य कर्मचारी भी घायल हुए थे। मंगलवार शाम पोस्टमार्टम के बाद शुभम का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विज्ञापन



सफाई कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे कर्मचारी

शुभम की मौत के बाद बुधवार को नगर पंचायत के सभी कर्मचारियों ने सफाई कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। कर्मचारी नगर पंचायत कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों का कहना है कि शुभम ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हुए, इसलिए उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नगर पंचायत और प्रशासन की जिम्मेदारी है। विज्ञापन

50 लाख रुपये मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी की मांग

धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मृतक शुभम के परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग की। साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांग रखी गई। कर्मचारियों का कहना है कि हादसे के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।



घायल कर्मचारियों के उपचार और आर्थिक सहायता की भी मांग

कर्मचारियों ने हादसे में घायल हुए नगर पंचायत के दो अन्य कर्मियों को भी उचित आर्थिक सहायता देने की मांग की। साथ ही उनका बेहतर उपचार कराने की मांग रखी गई।

