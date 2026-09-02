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अंकित हत्याकांड: सोनीपत-पानीपत बॉर्डर का प्लान हुआ फेल, फिर 30 दिन रेकी और कत्ल; गायक के कत्ल में नया ट्वस्टि

Wed, 02 Sep 2026 04:10 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Sharukh Khan Updated Wed, 02 Sep 2026 04:10 PM IST
सार

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की की पटकथा दिसंबर 2025 में भी रची गई थी। एसपी एनपी सिंह के अनुसार करीब छह माह पहले कनाड़ा में बैठे चिराग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉल कर अंकित को जान से मारने की धमकी दी थी।

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Ankit Baliyan Murder Case New Twist in Haryanvi Singer Killing Plan on Sonipat-Panipat Border
Ankit Baliyan Murder - फोटो : Ankit Baliyan Murder
यूपी के शामली में गायक अंकित बालियान की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। हरियाणा के सोनीपत-पानीपत बॉर्डर पर गायक अंकित बालियान की हत्या की प्लानिंग की गई थी। गिरोह के सदस्यों ने करीब 30 दिन तक रेकी भी की। छह माह से अंकित का सोनीपत और रोहतक जाना कम होने के कारण शूटरों ने प्लान बदल दिया। इसके बाद शामली में हत्या करने की योजना बनाई।


एसपी एनपी सिंह के अनुसार जांच में सामने आया कि करनाल जेल में बंद पंपू गिरोह के सरगना राकेश और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सोनीपत के मोई गिरोह के रोहित के कहने पर अंकित की हत्या की साजिश का प्लान तैयार किया गया था।
Ankit Baliyan Murder Case New Twist in Haryanvi Singer Killing Plan on Sonipat-Panipat Border
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गोगी गैंग के सरगना राहुल उर्फ भोलू और कनाडा में बैठे गिरोह के चिराग व मोंटी के संपर्क में रहने वाले शूटरों को हत्या का टारगेट दिया गया। पहले गांव के पास हत्या करने की प्लानिंग थी, लेकिन फिर जगह बदली और अंत में जिम के बाहर वारदात को अंजाम देने का स्थान तय किया गया।

 
Ankit Baliyan Murder Case New Twist in Haryanvi Singer Killing Plan on Sonipat-Panipat Border
हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
अब अंकित के नाम से गाना बनाएगा भूपेंद्र
पूर्व में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अंकित हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाले सिंगर भूपेंद्र ढींगरा ने एक और वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उसने कहा कि उसका अंकित हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है। उसने कहा कि अब वह भाई अंकित के नाम से गाना बनाएगा।
 
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Ankit Baliyan Murder Case New Twist in Haryanvi Singer Killing Plan on Sonipat-Panipat Border
यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आठ माह पहले चिराग ने कनाडा से दी थी धमकी
हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड की की पटकथा दिसंबर 2025 में भी रची गई थी। एसपी एनपी सिंह के अनुसार करीब छह माह पहले कनाड़ा में बैठे चिराग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉल कर अंकित को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद भोलू शाहपुरिया के कहने पर दिसंबर 2025 में अंकित की हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए सोनीपत में तीन शूटर पहुंचे थे, लेकिन उस समय एसटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
 
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मौके पर पड़ा खोखा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस जांच में सामने आया है कि गोगी गिरोह से जुड़े भोलू शाहपुरिया के भतीजे चिराग ने करीब आठ माह पहले अंकित को धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि यह धमकी अंकित के उस भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान नामक गाने को लेकर दी गई थी। गिरोह को शक था कि अंकित ने टिल्लू गैंग के साथ मिलकर गोगी की हत्या पर यह गाना गाया है। 

 
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