अंकित बालियान की तेरहवीं: कांग्रेस नेता अजय राय बोले-हत्यारों को कड़ी सजा, परिवार को नौकरी-आर्थिक सहायता मिले

‘अंकित प्रतिभाशाली खिलाड़ी और गायक थे’

परिजनों और समर्थकों ने कहा कि अंकित बालियान सिर्फ प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही नहीं थे, बल्कि हरियाणवी संगीत के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। उनकी असमय हत्या को उन्होंने बेहद दुखद और चिंताजनक घटना बताया। परिजनों का कहना है कि सरकार को परिवार की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए हरसंभव मदद उपलब्ध करानी चाहिए।



अंकित के नाम पर बने प्रवेश द्वार और सार्वजनिक स्थल

परिवार ने मांग की है कि अंकित की स्मृति को स्थायी रूप से जीवित रखने के लिए गांव के प्रवेश पर उनके नाम से एक प्रवेश द्वार बनाया जाए। इसके साथ ही किसी स्कूल, खेल मैदान या अन्य सार्वजनिक स्थल का नाम भी अंकित बालियान के नाम पर रखने की मांग की गई है। परिजनों का कहना है कि इससे आने वाली पीढ़ियां अंकित के योगदान को याद रख सकेंगी।