अंकित बालियान हत्याकांड: पुलिस की माैजूदगी में गांव पहुंचा शव, भाई का फूटा गुस्सा, हत्यारों की तलाश में STF

1 of 6 अंकित बालियान हत्याकांड-गांव में जुटे लोग - फोटो : अमर उजाला

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शामली के बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी सिंगर एवं अभिनेता अंकित बालियान का पोस्टमार्टम के बाद शव बृहस्पतिवार को गांव पहुंचा। शव पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिचित गांव में जुट गए। स्थिति को देखते हुए गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत और सदर विधायक प्रसन्न चौधरी भी गांव पहुंचे।





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हत्यारों की तलाश में कई टीमें जुटीं

अंकित की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। जिले की अलग-अलग पुलिस टीमों के साथ एसटीएफ मेरठ की टीम भी हत्यारों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार वारदात के बाद बदमाश बाइक से पानीपत की ओर भागे हैं। उनकी तलाश के लिए रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।





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सीसीटीवी के आधार पर सुराग जुटा रही पुलिस

पुलिस टीमें अंकित की हत्या के पहले और बाद की गतिविधियों से जुड़े सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। संदिग्ध युवकों और वाहनों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस हत्यारों के भागने वाले रास्ते और उनके संभावित ठिकानों की जानकारी भी जुटा रही है।



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गांव में भारी पुलिस बल तैनात

अंकित का शव गांव पहुंचने के बाद लोगों की भारी भीड़ जुट गई। किसी तरह की अप्रिय स्थिति न हो, इसे देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारी लगातार गांव की स्थिति पर नजर रख रहे हैं।



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