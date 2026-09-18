Shamli News: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हनुमान धाम में 5100 दीये जलाए

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शहर के हनुमान धाम में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री रुपेंद्र सैनी, विधायक प्रसन्न चौधरी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद संगल और पूर्व जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निवाल, जिलाधिकारी आलोक यादव, एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।कांधला में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित आशीर्वाद कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा ने की।मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र सिंह रहे। भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉ. रश्मिकांत जैन और मंडल उपाध्यक्ष प्रतिभा उर्फ सिमरन ने भी सहभागिता की। उधर थानाभवन के गंदेवडा संगम पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने दीप जलाए और प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं प्रेषित की।