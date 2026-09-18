शामली: शुगर मिल में लगी आग तो कैसे होगा बचाव? मॉक एक्सरसाइज में परखी गई राहत और बचाव की तैयारियां
शामली शुगर मिल में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज कराई गई। विभिन्न विभागों की टीमों ने राहत, बचाव, प्राथमिक उपचार और यातायात व्यवस्था का अभ्यास किया।
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शामली में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को शामली शुगर मिल में मॉक एक्सरसाइज कराई गई। सदर एसडीएम सचिन राजपूत के नेतृत्व में हुए अभ्यास में विभिन्न विभागों की टीमों ने आपात स्थिति से निपटने और राहत-बचाव कार्य शुरू करने का अभ्यास किया।
मौके पर पहुंचने से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने का अभ्यास
मॉक एक्सरसाइज के दौरान आपात स्थिति की सूचना मिलने के बाद संबंधित टीमों के मौके पर पहुंचने, राहत और बचाव कार्य शुरू करने की प्रक्रिया को परखा गया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया।
फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का किया अभ्यास
अभ्यास के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम ने शुगर मिल में आग लगने की स्थिति में बचाव कार्य का प्रदर्शन किया। टीम ने आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, इसका अभ्यास किया।
स्वास्थ्य विभाग और एंबुलेंस टीम ने भी संभाला मोर्चा
स्वास्थ्य विभाग और एंबुलेंस सेवा की टीम ने घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। वहीं, आपात स्थिति के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी भूमिका का अभ्यास किया।
मॉक एक्सरसाइज में आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एंबुलेंस सेवा, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक पुलिस और महिला थाना पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। सदर तहसील शामली की ओर से आयोजित इस अभ्यास में शुगर मिल के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
अधिकारियों ने परखा विभागों के बीच समन्वय
मॉक एक्सरसाइज के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की तैयारियों को परखा। अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने की तैयारियों को जांचना रहा।