शामली: शुगर मिल में लगी आग तो कैसे होगा बचाव? मॉक एक्सरसाइज में परखी गई राहत और बचाव की तैयारियां

शामली में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को शामली शुगर मिल में मॉक एक्सरसाइज कराई गई। सदर एसडीएम सचिन राजपूत के नेतृत्व में हुए अभ्यास में विभिन्न विभागों की टीमों ने आपात स्थिति से निपटने और राहत-बचाव कार्य शुरू करने का अभ्यास किया।

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मौके पर पहुंचने से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने का अभ्यास

मॉक एक्सरसाइज के दौरान आपात स्थिति की सूचना मिलने के बाद संबंधित टीमों के मौके पर पहुंचने, राहत और बचाव कार्य शुरू करने की प्रक्रिया को परखा गया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने और उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया।