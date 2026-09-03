हरियाणवी सिंगर की हत्या: करनाल से सिम खरीदा, एक घंटे बाद की वारदात, शूटर सत्यम-आर्यन का CCTV फुटेज सामने आया

1 of 5 सिम खरीदते सीसीटीवी में दिखे आरोपी - फोटो : अमर उजाला

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शामली के गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को एक और अहम सुराग मिलने की बात सामने आई है। हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे करनाल के शूटर सत्यम और आर्यन ने वारदात से करीब एक घंटे पहले करनाल में सिम खरीदा था। पुलिस अब इस सिम और दोनों शूटरों की गतिविधियों की जांच कर रही है।





2 of 5 सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

सिम खरीदते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया

दोनों शूटरों के करनाल में सिम खरीदने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फुटेज में दोनों सिम खरीदते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के साथ सिम की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।

3 of 5 अंकित हत्याकांड - फोटो : अंकित हत्याकांड

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4 of 5 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला

आवाजाही की कड़ी जोड़ने में मिलेगी मदद

पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और सिम की तकनीकी जांच से शूटरों की आवाजाही की कड़ी जोड़ने में मदद मिल सकती है। इससे वारदात से पहले उनकी गतिविधियों और घटना के दौरान संपर्क की जानकारी जुटाई जा सकेगी।

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5 of 5 हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान - फोटो : अमर उजाला