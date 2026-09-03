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हरियाणवी सिंगर की हत्या: करनाल से सिम खरीदा, एक घंटे बाद की वारदात, शूटर सत्यम-आर्यन का CCTV फुटेज सामने आया
शामली के गायक अंकित बालियान हत्याकांड की जांच में पुलिस को एक और अहम सुराग मिलने की बात सामने आई है। हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे करनाल के शूटर सत्यम और आर्यन ने वारदात से करीब एक घंटे पहले करनाल में सिम खरीदा था। पुलिस अब इस सिम और दोनों शूटरों की गतिविधियों की जांच कर रही है।
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सत्यम और आर्यन। अंकित बालियान की फाइल फोटो।
- फोटो : अमर उजाला
सिम खरीदते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने आया
दोनों शूटरों के करनाल में सिम खरीदने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि फुटेज में दोनों सिम खरीदते नजर आ रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के साथ सिम की कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।
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अंकित हत्याकांड
- फोटो : अंकित हत्याकांड
वारदात से पहले और दौरान संपर्क की जांच
पुलिस को आशंका है कि खरीदे गए इसी सिम का इस्तेमाल दोनों ने हत्याकांड से पहले और वारदात के दौरान एक-दूसरे से संपर्क करने के लिए किया। कॉल डिटेल की जांच से दोनों की लोकेशन और आपसी संपर्क की जानकारी मिलने की उम्मीद है।
आवाजाही की कड़ी जोड़ने में मिलेगी मदद
पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और सिम की तकनीकी जांच से शूटरों की आवाजाही की कड़ी जोड़ने में मदद मिल सकती है। इससे वारदात से पहले उनकी गतिविधियों और घटना के दौरान संपर्क की जानकारी जुटाई जा सकेगी।
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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान
- फोटो : अमर उजाला
एसपी बोले- कई अहम सुराग मिले
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामले की जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस हत्याकांड से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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