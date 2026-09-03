फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   four shooters were preparing to flee abroad after murder of Ankit Baliyan

अंकित बालियान हत्याकांड में एक और खुलासा: गायक का कत्ल कर चारों शार्प शूटरों को करना था ये काम, मिला ये सामान

Thu, 03 Sep 2026 12:59 PM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Sharukh Khan Updated Thu, 03 Sep 2026 12:59 PM IST
सार

हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। अंकित की हत्या के बाद चारों शूटर विदेश भागने की तैयारी में थे। सभी के पासपोर्ट मिले हैं। करनाल का एक शूटर पहले भी विदेश जा चुका है। वारदात के बाद फरार होने की तैयारी में  थे।

विज्ञापन
four shooters were preparing to flee abroad after murder of Ankit Baliyan
ankit balyan murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
यूपी के शामली में अंकित बालियान हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटरों के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद चारों शार्प शूटर विदेश भागने की तैयारी में थे। पुलिस ने उनके पासपोर्ट बरामद किए हैं। इससे आशंका है कि आरोपी देश से बाहर निकलने की फिराक में थे।


जांच में यह भी पता चला है कि करनाल का एक शार्प शूटर पहले भी विदेश जा चुका है। अन्य शूटर भी वारदात के बाद देश छोड़ने की तैयारी में थे। पुलिस अब उनके विदेश कनेक्शन और फरारी की योजना की भी जांच कर रही है। वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। 
four shooters were preparing to flee abroad after murder of Ankit Baliyan
दूसरे सीसीटीवी फुटेज में भागते नजर आ रहा हमलावर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस अहमदाबाद से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों तक हवाई जहाज और सड़क मार्ग से पहुंचकर आरोपियों की तलाश कर चुकी है। इसके अलावा हरियाणा और अन्य राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई है। 
four shooters were preparing to flee abroad after murder of Ankit Baliyan
शामली में वारदात स्थल पर पुलिस के साथ पहुंचे अंकित के पिता सतवीर फौजी - फोटो : वीडियो ग्रैब
पुलिस वांछित शूटरों के साथ-साथ हत्याकांड से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि आरोपियों को विदेश भेजने में कौन मदद कर रहा था और उनके लिए यात्रा से जुड़ी क्या तैयारी की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
four shooters were preparing to flee abroad after murder of Ankit Baliyan
ankit baliyan murder - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
गिरोह खत्म करने का उद्देश्य
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गोगी और अन्य गिरोहों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए योजना तैयार की गई है। एसटीएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई गिरोह की जड़ों तक पहुंचने के लिए की जा रही है। पुलिस का लक्ष्य संगठित अपराध को जड़ से मिटाना है।

 
विज्ञापन
four shooters were preparing to flee abroad after murder of Ankit Baliyan
अंकिता बालियान की हत्या के बाद भागते हत्यारे सीसीटीवी में कैद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
संचार के लिए आधुनिक एप का प्रयोग
पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरोह के सदस्य बातचीत के लिए स्नैपचैट और सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी गिरोह के कुछ सदस्य इन एप का लगातार प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस इन माध्यमों से होने वाली गतिविधियों की भी जांच कर रही है। यह तकनीक का उपयोग कर पुलिस से बचने का प्रयास है। पुलिस इन डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है।

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed