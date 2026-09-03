अंकित बालियान हत्याकांड में एक और खुलासा: गायक का कत्ल कर चारों शार्प शूटरों को करना था ये काम, मिला ये सामान

1 of 12 ankit balyan murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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जांच में यह भी पता चला है कि करनाल का एक शार्प शूटर पहले भी विदेश जा चुका है। अन्य शूटर भी वारदात के बाद देश छोड़ने की तैयारी में थे। पुलिस अब उनके विदेश कनेक्शन और फरारी की योजना की भी जांच कर रही है। वांछित आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। यूपी के शामली में अंकित बालियान हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटरों के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। जांच में सामने आया है कि वारदात के बाद चारों शार्प शूटर विदेश भागने की तैयारी में थे। पुलिस ने उनके पासपोर्ट बरामद किए हैं। इससे आशंका है कि आरोपी देश से बाहर निकलने की फिराक में थे।

2 of 12 दूसरे सीसीटीवी फुटेज में भागते नजर आ रहा हमलावर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस अहमदाबाद से लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों तक हवाई जहाज और सड़क मार्ग से पहुंचकर आरोपियों की तलाश कर चुकी है। इसके अलावा हरियाणा और अन्य राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई है।

3 of 12 शामली में वारदात स्थल पर पुलिस के साथ पहुंचे अंकित के पिता सतवीर फौजी - फोटो : वीडियो ग्रैब

पुलिस वांछित शूटरों के साथ-साथ हत्याकांड से जुड़े पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। पुलिस यह भी पता कर रही है कि आरोपियों को विदेश भेजने में कौन मदद कर रहा था और उनके लिए यात्रा से जुड़ी क्या तैयारी की गई थी।

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4 of 12 ankit baliyan murder - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

गिरोह खत्म करने का उद्देश्य

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि गोगी और अन्य गिरोहों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए योजना तैयार की गई है। एसटीएफ और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्रवाई की जा रही है। अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई गिरोह की जड़ों तक पहुंचने के लिए की जा रही है। पुलिस का लक्ष्य संगठित अपराध को जड़ से मिटाना है।





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5 of 12 अंकिता बालियान की हत्या के बाद भागते हत्यारे सीसीटीवी में कैद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी