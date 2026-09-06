बरेली: जन्माष्टमी पर 'नटखट कान्हा' और 'राधा' ने लुभाया, अमर उजाला पर मनमोहक तस्वीरें

1 of 8 अरविंद जैन, शिवाय, सानवी दीक्षित, विहान सक्सेना, यशवी सिंह और कश्विक सक्सेना (तस्वीरें क्रमश:)। - फोटो : स्रोत- परिजन

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बरेली में जन्माष्टमी पर इस बार की सेल्फी प्रतियोगिता में जबर्दस्त उत्साह देखने को मिला। करीब तीन सौ प्रविष्टियां आईं। बरेली कॉलेज के चित्रकला विभाग से सेवानिवृत्त पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. पंपा गौतम ने निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। राधा-कान्हा के स्वरूप में सजे बच्चों की मासूमियत का कोई मुकाबला नहीं रहा। उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करना बेहद कठिन रहा। कुछ अभिभावकों ने एआई का इस्तेमाल किया। इससे तस्वीरों की गुणवत्ता प्रभावित हुई। चयनित तस्वीरों को हम प्रकाशित कर रहे हैं। इन बच्चों को जल्दी ही कार्यालय बुलाकर पुरस्कृत किया जाएगा। अन्य तस्वीरों को हमने अमर उजाला डिजिटल पर प्रकाशित किया है।

2 of 8 राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे - फोटो : स्रोत- परिजन

श्रृषा वर्मा, अद्या मिश्रा, देवांशी गुप्ता, कबीर, अयति राठौर और दिविशा अग्रवाल (तस्वीरें क्रमश:)।

3 of 8 राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे - फोटो : स्रोत- परिजन

अलीशबा शहजाद, सानवी, दर्शिका भटिया, शिवांश, दिशा कुशवाहा और राधिका गुप्ता (तस्वीरें क्रमश:)।

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4 of 8 राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे - फोटो : स्रोत- परिजन

प्रभाष कुंवर, गिरिशा अग्रवाल, अर्नव, सोनाक्षी गंगवार, तेजस्वी-प्रखर और हनु चौरसिया (तस्वीरें क्रमश:)।

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5 of 8 राधा-कृष्ण की वेशभूषा सजे बच्चे - फोटो : स्रोत- परिजन

सात्विक सक्सेना, तनुष जलान, श्रेयांश अग्रवाल, चंदन गुप्ता, आश्वी तिवारी और अधिराज सिंह राठौर (तस्वीरें क्रमश:)।