बरेली: फुहारों ने बुहारी राह, अतिथियों ने हांका श्रीकृष्ण का रथ, देखें दधिकांदो शोभायात्रा की तस्वीरें

1 of 5 श्रीकृष्ण का रथ हांकते कैंट विधायक व अन्य - फोटो : अमर उजाला

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बरेली के कटरा चांद खां स्थित श्री सीताराम मंदिर से शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण की 137वीं दधिकांदो शोभायात्रा निकाली गई। अतिथियों ने रथ हांका तो आसमान से झरती फुहारों के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बूंदें राह बुहार रही हों। जिस मार्ग से शोभायात्रा निकली, दोनों किनारे दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार लग गई। किसी ने अपने आराध्य को फल चढ़ाए तो किसी ने मिष्ठान। युवाओं की टोली के करतब और 17 नयनाभिराम झांकियां शोभायात्रा का प्रमुख आकर्षण रहीं।





2 of 5 रथ पर सवार श्रीकृष्ण के स्वरूप - फोटो : अमर उजाला

जनप्रतिनिधियों ने उतारी आरती

श्री सीताराम मंदिर परिसर में कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और जिला पंचायत की प्रशासक रश्मि पटेल ने भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक कर प्रथम आरती उतारी। इसके बाद पूर्व महापौर सुप्रिया ऐरन व महापौर उमेश गौतम ने भगवान की आरती उतारी। रथ को हांककर शोभायात्रा का शुभारंभ किया। शोभायात्रा का मुख्य आकर्षण महाराष्ट्र से आए झांझ डमरू मंडल का प्रदर्शन रहा।



3 of 5 शोभायात्रा में शामिल झांकियां - फोटो : अमर उजाला

झांकियों ने मन मोहा

ग्वाल-बाल की तीन टोलियों ने शानदार करतब दिखाए। सबसे आगे ग्वाल-बाल, उसके बाद बैंड और भगवान श्रीकृष्ण का रथ चल रहा था। श्रीगणेश, शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण, भारत माता, खाटू श्याम, शिव परिवार, दुर्गा देवी, खाटू श्याम, और बजरंगबली की पंचमुखी झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। सबसे पीछे भजन मंडली लोगों को भक्तिरस से सराबोर कर रही थी।



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4 of 5 शोभायात्रा में उमड़ी भीड़ - फोटो : अमर उजाला

रास्ते में अलग-अलग स्थानों पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण की आरती उतारी और भोग के रूप में प्रसाद वितरित किया। भक्त गलियों के दोनों ओर से भगवान के रथ पर फूल बरसा रहे थे। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट, राजेश अग्रवाल, डॉ. विनोद पागरानी, सर्वेश गुप्ता, तोताराम गुप्ता, रामेंद्र प्रसाद, पन्नीलाल मौर्य, सुशील गुप्ता, प्रदीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।

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5 of 5 शोभायात्रा में नृत्य करते लोग - फोटो : अमर उजाला